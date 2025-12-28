馬鞍山的士輾斃哥基｜女友帶愛犬同居　男友父親放狗出事：好傷心

一隻4歲哥基狗女「Youmi」，昨日（27日）在馬鞍山慘遭的士輾斃，的士不顧而去，有人在網上懸紅3000元求尋相關影片，盼將司機繩之於法。原來慘死狗女由一名女子飼養，其男友Chris向《香港01》透露，兩人同居後，其父待「Youmi」如掌上明珠，每日放狗兩次。事發後，其父自責「喊咗幾個鐘」，但女朋友明白事理，未有怪責，懸紅只為得到證據，「不能讓衝燈者害到其他人」。



慘死狗女「Youmi」生前照片。（讀者提供）

Chris表示，狗女名叫「Youmi」，由其女朋友飼養，他們同居2年以來，一直由其父親協助放狗，每日兩次，「剛來我家時，我屋企人特別錫佢，就連每日放狗痾啲屎，我媽媽都會叫我爸爸影畀佢睇，觀察佢啲屎有冇問題。」Chris指，Youmi十分乖巧聰明，「從來唔拆家，亦都唔喺屋企痾屎痾尿‥‥‥紅燈叫佢等叫佢停，佢識得停‥‥‥」

Chris引述父親表示，出事一刻，父親與狗狗僅距一、兩米，「以為的士會停，點知的士剎車都冇，就直接撞咗落狗狗。」事發後，父親「好傷心喺馬路睇住隻狗狗喊‥‥一路喊咗個幾鐘冇停」；父親事後亦十分自責，「我哋所有人都好錫狗狗，我哋所有人都好傷心，爸爸當然好傷心‥‥‥」幸女朋友亦明白事理，「冇怪責我爸爸，因為佢都知道平時佢哋係點樣對狗狗的。」

涉事哥基犬疑被的士輾斃，身上遺有黑黑的輪胎印。（貓貓狗狗保護及領養區(香港) / Ronald 影片截圖）

對於網上有人質疑父親沒帶狗繩，Chris認為即使爸爸有拖狗繩，狗狗亦是行於其前面，當時「綠公仔」，爸爸以為的士會停低，「如果當時有拖繩，一個70歲嘅人都根本反應唔切，可能仲會連埋條繩拉埋我爸爸出去‥‥‥」Chris指，現時希望有目擊者可以見到案發經過，不能讓衝燈者害到其他人。

慘死哥基犬年僅4歲，捱撞後衣衫鬆脫。（貓貓狗狗保護及領養區(香港) / Ronald）

早前的網上帖文可見，昨日清晨約6時20分左右，一名男子帶同4歲哥基犬散步，在燈位行人過路處依照「綠公仔」過馬路，惟一輛市區的士懷疑衝紅燈，「直接撞到然後碌到狗狗」。哥基犬疑被輾過，翻滾數米、身上衣服鬆脫，「肚子上和下半身有明顯輪胎印」。緊隨其後的男主人亦險被撞倒，涉事的士沒有停下，絕塵而去；狗狗最終當場不治。

發文者稱，警方到場後初步發現附近沒有天眼拍到事發位置，「警察都出咗個貼文貼咗喺欄杆隔離，睇晒現場冇CCTV影到事發位置。」發文者懸紅求取相關影片作證，盼將司機繩之於法，「希望有心人如果喺事發地點經過，影到的士衝燈撞狗狗過程，酬$3000」。

馬鞍山的士疑衝燈輾斃哥基犬不顧而去 狗主悲慟 親友懸紅求片

慘死哥基犬在馬鞍山恆輝路近欣安邨被的士輾斃，事後警員到場調查。（貓貓狗狗保護及領養區(香港) / Ronald）

事件引起網民撻伐，炮轟涉事司機不負責任及犯法，「呢啲司機一定要捉到佢，最好停埋佢牌，貓狗生命同人一樣平等，佢謀殺！」、「淨係衝燈已經好有問題啦！」、「要報警呀！有冇搞錯啊！」亦有網民認為狗主要為愛犬戴上狗繩，增加保障，「就算狗狗識聽指令，主人都應該要拖繩。」

警方表示，昨日清晨6時32分，接獲一名姓周（65歲）男主人報案，指其4歲哥基犬在恆輝街近欣安邨，被一輛的士撞倒。該狗隻多處受傷，的士則不顧而去。案件列作「交通意外無人受傷—車輛不顧而去」處理。

知情人士在網文發文懸紅，求取相關影片證據。（貓貓狗狗保護及領養區(香港) / Ronald）

根據2021年新修訂的《道理交通條例》（第374章），如司機駕駛車輛時發生意外而涉及貓隻或狗隻受傷（無論被撞到的是否屬於流浪貓狗），司機須停車及盡快報警。如動物畜養人在場，則需向該動物畜養人提供資料，否則須於不遲於意外發生後24小時報警。

如果司機在意外發生後沒有停車，最高可被判處監禁12個月及罰款一萬元；如沒有在意外發生後不遲於24小時內報警、按規定提供詳情或報告意外，則最高可被判處監禁6個月及罰款2.5萬元。