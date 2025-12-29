深水埗毒品車撞警車　警擎槍擒男女檢依托咪酯大麻　調查後拘車主

深水埗有「毒品快餐車」撞到警車，一對男女棄車而逃，警員擎槍擒人，搜獲一批懷疑依托咪酯（前稱太空油）煙彈和電子煙、大麻草及大麻精，市值共約70,800元。另外，警方經調查後亦在晚上拘捕私家車車主。案件由深水埗警區重案組跟進。



深水埗有「毒品快餐車」撞到警車，警員拘捕一男一女，押解疑犯搜查涉案私家車。（林振華攝）

事發在今午（29日）約4時44分，現場所見，私家車左邊車頭撞凹，警車車身有刮花痕跡。

現場消息指，當時涉案私家車與警車，一前一後順序而行，並停在通州街200號對開左一線。警車上的西九龍衝鋒隊人員見私家車形跡可疑，以警車擋住部分行車線後，落車上前截查，私家車男司機見狀開車企圖逃走，惟因前方另有車輛而褪後，其間撞及警車，再撞到石壆。警員向男司機發出口頭警告不果，遂擎槍戒備，男司機與女乘客隨即棄車逃逸。

深水埗有「毒品快餐車」撞到警車，警員拘捕一男一女，押解疑犯搜查涉案私家車。（林振華攝）

警員當場制服一名女子；私家車男司機則奔至通州街公園後就擒。據知，追捕過程中，警員一度拔槍。兩名被捕人其後鎖上手銬、黑布蒙頭，被押返現場見證警員搜查私家車，可見女方身穿熱褲及拖鞋。

深水埗有「毒品快餐車」撞到警車，警員拘捕一男一女，當中女子是在現場被制服；男子則跑到通州街公園後就擒，由警員押返現場。（林振華攝）

+ 4

警方經搜查後，在私家車上來獲27燈懷疑含有依托咪酯的電子煙彈、一支懷疑含有依托咪酯的電子煙、約19.49克懷疑大麻草和438克懷疑大麻精，總市值約70,800元。

私家車26歲姓劉男司機涉嫌「販運危險藥物」、「危險駕駛」、「駕駛沒有展示P字牌的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」被捕，18歲姓陳女乘客則涉嫌「販運危險藥物」被捕。警方經調查後，晚上另拘捕私家車48歲姓龔男車主，涉嫌「串謀販運危險藥物」。3名被捕人正被扣查。