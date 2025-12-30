安基苑商場爆水管｜房屋署：涉鹹水管　屋苑管理公司今日完成修復

牛頭角安基苑商場周日（28日）晚上爆水管變「水舞間」。有商戶當晚向《香港01》表示，商場於晚上7時20分爆淡水管，至約8時半才關到水掣。據商戶提供影片可見，水柱由天花傾瀉而出，彷如置身「水舞間」，中庭位置更化成小水池，有街坊涉水而行。記者現場觀察，發現地下一層被淹浸。



房屋署今日（30日）回覆《香港01》查詢指，受損的鹹水管是安基苑業主立案法團負責維修，安基苑管理公司昨日（29日）開始維修，今日完成修復工程，鹹水供應現已恢復正常。



安基商場12月28日爆水管，大量水柱由天花傾瀉而出，彷如置身「水舞間」。（商戶提供）

房屋署表示，安基商場是房委會轄下的商場。12月28日晚上約7時，商場職員巡邏時發現有鹹水從中庭天花板流出，故隨即關閉鹹水喉水掣、清理現場積水及通報工程人員和安基苑業主立案法團聘請的管理公司。

同日晚上，工程人員檢查後，確認受損的喉管是安基苑業主立案法團負責維修，該喉管位於商場的假天花內，為安基苑基康閣、基裕閣住宅單位及安基商場供應鹹水的喉管。房屋署立即通知安基苑管理公司安排維修，並移除商場假天花及與水務署進行協調和研究復修方案。

安基商場12月28日爆水管，至少3塊天花木板被沖落。（林振華攝）

署方稱，安基苑管理公司已於昨天（29日）開始維修，並於今天（30日）完成修復工程，鹹水供應現已恢復正常。暫停鹹水供應期間，商場管理公司已加強清潔商場廁所，並協助受影響的15間商舖清理積水。事件中，商場的電梯及附近升降機設施沒有受事件影響，但基於安全考量，曾短暫停止服務，經檢查後，已分別於12月28日晚上及29日恢復運作。

房屋署表示，會繼續與受影響商戶保持聯絡，跟進維修事宜及協助商鋪向安基苑管理公司索償。

▼12月28日安基苑商場爆水管情況▼



安基苑D座基裕閣保安正忙於掃水倒水。（林振華攝）

地下層的商戶正忙於掃水。（林振華攝）