海關截往馬來西亞遠洋船貨櫃　檢$700萬走私電子零件

香港海關12月23日透過情報分析及風險評估，發現不法分子意圖利用遠洋船走私貨物，遂部署執法行動，鎖定一個原定由香港出發經遠洋船運往馬來西亞的可疑貨櫃，並於同日查驗。



涉案貨櫃報稱載有金屬、伺服器板、印刷電路板、硬盤、電線等。關員經查驗後，海在貨櫃內檢獲一批懷疑走私貨物，包括集成電路、電阻和散熱器，估計市值共約700萬元。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。



圖為海關檢獲的走私電阻。（海關提供）

海關表示，執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關罪行。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

圖為海關檢獲的走私散熱器。（海關提供）

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。