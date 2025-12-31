西灣河貨VAN違泊 警截查聞濃烈毒品味 搜出大麻產品拘司機
撰文：凌逸德
警方在西灣河截獲毒品快餐車。今日（31日）晚上約6時40分，港島交通部執行及管制組第一組警員巡經太康街、太安樓對開時，發現一輛客貨車違例泊車，於是上前要求查看司機身份證。惟司機打開車窗時，車內傳出懷疑毒品氣味。經搜查後，警員在客貨車前座及車尾箱均發現懷疑大麻花及大麻油，當中大麻花是以真空分裝一包包小包。
警員隨即以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名男司機，並召來緝毒犬進一步搜車，司機黑布蒙頭在旁助查。據了解，男司機另涉欠交罰款被通緝。
警方表示，港島總區交通部執行及管制組特遣隊人員，於12月31日晚上6時40分，在筲箕灣道及太康街交界進行交通執法期間，發現一輛輕型貨車形跡可疑，遂上前截查。經初步調查後，人員在貨車內檢獲小量懷疑大麻花。27歲姓吳男司機涉嫌「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。案件交由東區警區刑事調查隊跟進。
