元旦BB｜首名男嬰中大醫院順產出世　母讚愛兒叻　盼成有愛的人

2026年全港首名「搶閘」出生的元旦嬰兒，於凌晨零時零分在中大醫院順產出世。男嬰，重約3.2公斤，為父母的第一胎。家中迎來新生命，更是「元旦BB」，何氏夫婦喜形於色，看着愛兒時臉上洋溢幸福笑容。他們對兒子提早出世感意外，何太經歷16小時陣痛後順產誕兒，「BB最叻，係佢自己揀咁樣出生。」希望BB能健康快樂成長，「做個有愛嘅人啦，成為善良及勇敢的男孩子」。



（鄭嘉惠攝）

踏入2026年1月1日，全港多間醫院陸續傳來喜訊。在中大醫院，何生何太迎來了他們的愛情結晶品——一名可愛的男嬰。寶寶原定預產期為1月3日，卻選擇在元旦日「搶閘」出世，成為該院的元旦BB。新手爸爸何先生全程陪伴太太分娩，親手剪臍帶，直言場面震撼，深感「女性生BB真係唔簡單」；何太則將轉做全職媽媽，笑言這是她人生第一份「Work From Home（在家工作）」的工作，只盼兒子能成為一個善良勇敢的人。

（鄭嘉惠攝）

原擬開刀變順產 歷十多小時陣痛「無法形容」

何生何太原本預計寶寶會在1月3日出生，豈料小生命急不及待要與父母見面。何先生表示，本身主要看太太的情況，希望她順利，沒想到時間剛剛好在元旦。何太透露，原本打算剖腹生產，但經孫醫生建議，認為順產對產婦和寶寶都更好，最終決定接受挑戰。

回憶生產過程，何太形容是「無法用言語去形容」的經歷。她由入院到分娩經歷了長達15、16個小時的陣痛，「最深刻係順產原來係要好用力，要親身感受就會知。」雖然過程艱辛，但當寶寶出世的一刻，她激動得流下眼淚：「好震撼，由懷胎到現在，意外地在這個時辰來到，BB最叻，係佢自己揀咁樣出生。」

（鄭嘉惠攝）

全程陪產剪臍帶 新手爸：只知努力賺奶粉錢

何先生全程在產房陪伴太太，見證了兒子誕生的全過程。他坦言第一次經歷這種場面感到非常震撼，同時也深切體會到母愛的偉大：「見到成個過程經歷，女性生BB真係唔簡單，太太好落力。」他笑言自己在旁「唔知做到啲乜」，只能靠媽媽的努力。何先生更親手為兒子剪臍帶，形容手感「有少少韌」，心情既緊張又感動。

被問及如何慰勞太太，何先生笑指「暫時未諗到，努力咁諗」，但承諾會盡心盡力做好爸爸的角色，「盡做啦，我都要做好，賺奶粉錢」，成為全家的經濟支柱。

（鄭嘉惠攝）

盼子善良勇敢 全職媽笑稱：首份WFH工作

對於兒子的期望，這對新手父母沒有望子成龍的沉重壓力，只希望他健康快樂。何太表示：「做個有愛嘅人啦，成為善良及勇敢的男孩子。我諗善良係社會需要嘅，將來性格樂觀正面，做個好人先啦。」至於將來發展，何太坦言會交回給兒子自己選擇，「都係佢自己嘅人生，揀自己最合適嘅。」

為了給兒子最好的照顧，何太決定產後轉做全職媽媽。她幽默地形容這個新身分：「都係第一次做呢份工，都係Work From Home（在家工作），希望我都可以做得好啦，盡力啦。」

至於會否考慮追多一個？何生坦言暫時未有打算，主要考慮到經濟開支，「暫時未諗過使費」；何太亦指第一胎「唔敢諗咁多」，目前已聘請陪月員協助，未來日子會見步行步，全心全意照顧好眼前的小生命。他們特別感謝中大醫院的醫護團隊，尤其是助產士在換班時間仍留下來為他們打氣，令他們在緊張的生產過程中倍感溫暖。

本港今年第二名出生的嬰兒，則於凌晨零時02分在聯合醫院出生，為一名女嬰、重3.025公斤；第三名出世的為一名男嬰，於凌晨零時06分在廣華醫院出生，順產，重2.89公斤，為父母的第三胎；第四名出世的為一名女嬰，於凌晨零時08分在東區醫院出生，重3.725公斤；屯門醫院則於凌晨零時15分，迎來2026年第五名初生嬰兒，是一名男嬰，重3.59公斤；至於廣華醫院則雙喜臨門，繼第三名嬰兒後，產房在凌晨零時30分，迎接了第六名初生嬰兒。她是一名女嬰，重3.06公斤。

院方祝願小朋友身體健康、快高長大，一家生活愉快。