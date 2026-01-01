元旦MMA｜觀濱15歲女慘被掌摑腳踢扯髮　警拘13歲女童涉襲擊致傷

觀塘海濱花園元旦日凌晨發生少女暴力事件。警方表示，案發今日（1日）凌晨2時59分，在觀塘海濱道一公園對開，一名15歲女童與一名13歲女童因瑣事爭執，其間13歲女童疑以手腳襲擊對方，導致其頸、腳傷。人員接報到場，經初步調查，案件列襲擊致造成身體傷害（AOABH），並拘捕13歲女童。案件交由觀塘警區刑事調查隊第七隊跟進。15歲女受傷，清醒被送往聯合醫院治理。



網上流傳多條影片，1名少女在眾人圍觀起哄下怒踢另1少女，並狂罵對方：「無下次？你上次都同講我無下次？畀幾多次下次你？」。對方本想退讓，但被人從後推前，施襲少女即場爆粗「再整X我」、「X你老X」，隨即再出手掌摑、起腳踢、扯髮、打頭。對方曾想轉身離開不果。



露肩女手持手機，一度用手掩臉，未知害羞或是以免遭人認出。（threads@wingheic_影片截圖）

露肩女其後沒有遮掩容貌，一腳猛踢孭袋女。（threads@wingheic_影片截圖）

相關影片在元旦開始於threads瘋傳，許多網民轉載時表示「2026即開拖」、「MMA」，而且標示事發位於觀塘海濱花園。其中1條影片長約30秒，可見有一大班人正在起哄，圍着身穿白色一字肩針織毛衣和短裙的少女，以及另1名身穿短裙的孭袋少女，2女明顯為了迎接新年而盛裝打扮。現場群眾不斷慫恿露肩女出手，露肩女手持手機，一度用手掩臉，未知害羞或以免遭人認出，但其後為了動粗而露出真面目，更一腳猛踢孭袋女。

露肩女其後戴上口罩遮掩容貌。（threads@ka_po_0607影片截圖）

以為孭袋女反抗 露肩女繼續出手

露肩女大聲指責孭袋女「無下次？你上次都同我講無下次？畀幾多次下次你？」，孭袋女嘗試解釋，但露肩女怒氣沖沖，完全未能入耳。混亂間，孭袋女身後有人出手伸向其背，然後用力將她推前，令她不慎撞向露肩女。露肩女以為孭袋女故意反抗，爆粗怒罵「再整X我」、「X你老X」，然後當眾掌摑孭對方。有男伴見狀，擔心露肩女太過張揚，遂脫下自己的黑色口罩，讓她戴上遮掩容貌。

孭袋女捱打後沒有還擊，甚至嘗試轉身離開，但走了數步，露肩女見狀再伸腳怒踢。（threads@ka_po_0607影片截圖）

扯髮扯回原址再打 目擊者︰響過碌炮

另1條影片長近1分鐘，可見露肩女戴上口罩後，開始施以掌摑和怒踢，孭袋女見狀閃避，但遭露肩女喝罵「過嚟呀」，孭袋女捱打後沒有還擊，甚至嘗試轉身離開，但走了數步，露肩女見狀再伸腳怒踢，撥弄完自己頭髮後，再扯孭袋女的頭髮，將她強扯回原地。露肩女一邊指責，一邊打孭袋女的頭和摑臉，現場有男子大聲笑言「響過碌炮」，其他人一直起哄和拍片。而露肩女出手期間雖然戴上口罩，但仍無法隱藏其笑意，相信她以為自己大出風頭而樂在其中，之後2女各自離開現場。

露肩女撥弄完自己頭髮後，即迧手狂扯孭袋女的頭髮，將她強扯回原地。（threads@ka_po_0607影片截圖）

網民斥︰起哄嗰啲人全部都喺幫兇

其他人從其他角度拍片，事件引來許多網民討論，「其實起哄嗰啲人全部都喺幫兇」、「打扮幾靚有乜用，好醜陋」、「咩事成班食花生，無人幫手勸交？」、「開年？」、「其實拉得」。有網民指孭袋女應認識露肩女，她應報警，「拍晒片有晒證據，一定拉到人」，認為不應姑息暴力，要露肩女為傷人付出代價。