元旦MMA｜觀濱露肩女受慫恿怒踢掌摑扯髮　孭袋女慘捱打影片瘋傳

迎接新一年理應開心兼和氣，但「人類總要重複同樣的錯誤」，觀塘海濱花園卻發生暴力事件。網上流傳多條影片，顯示2026年1月1日元旦日凌晨，在觀塘海濱花園（簡稱：觀濱）有大批群眾正在起哄，1名身穿白色一字肩針織毛衣和短裙的少女，在眾人圍觀起哄下，怒踢另1名同穿短裙和孭手袋的少女，露肩女無懼寒意，當場爆發怒火狂罵孭袋女，「無下次？你上次都同講我無下次？畀幾多次下次你？」。2女疑有積怨，原本退讓的孭袋女被人從後推前，繼而撞向露肩女，露肩女即場爆粗「再整X我」、「X你老X」，隨即出手掌摑孭袋女，有男伴見狀除下自己的黑色口罩，讓露肩女戴上口罩遮掩樣貌。



另1條影片顯示露肩女戴上口罩後，開始施以掌摑和怒踢，孭袋女捱打後沒有還手，甚至轉身想離開。露肩女沒有罷休，向孭袋女扯髮及拒絕放行，並繼續打頭摑臉，現場有男子笑着說「響過碌炮」。



影片曝光後惹網民看得心寒，認為露肩女施以暴力是犯法，而現場人士慫恿暴行就更離譜，留言指「最好笑嘅係成班係到食花生煽風點火拍片」、「打人仲拍片，又可以報警了」、「一班人就喺度影片，都無人去阻止，真係好恐怖啊」、「最後涉嫌傷人被捕」。



露肩女手持手機，一度用手掩臉，未知害羞或是以免遭人認出。（threads@wingheic_影片截圖）

露肩女其後沒有遮掩容貌，一腳猛踢孭袋女。（threads@wingheic_影片截圖）

觀濱元旦MMA 露肩女起腳猛踢孭袋女

相關影片在元旦開始於threads瘋傳，許多網民轉載時表示「2026即開拖」、「MMA」，而且標示事發位於觀塘海濱花園。其中1條影片長約30秒，可見有一大班人正在起哄，圍着身穿白色一字肩針織毛衣和短裙的少女，以及另1名身穿短裙的孭袋少女，2女明盛為了迎接新年而盛裝打扮。現場群眾不斷慫恿露肩女出手，露肩女手持手機，一度用手掩臉，未知害羞或以免遭人認出，但其後為了動粗而露出真面目，更一腳猛踢孭袋女。

露肩女其後戴上口罩遮掩容貌。（threads@ka_po_0607影片截圖）

以為孭袋女反抗 露肩女繼續出手

露肩女大聲指責孭袋女「無下次？你上次都同我講無下次？畀幾多次下次你？」，孭袋女嘗試解釋，但露肩女怒氣沖沖，完全未能入耳。混亂間，孭袋女身後有人出手伸向其背，然後用力將她推前，令她不慎撞向露肩女。露肩女以為孭袋女故意反抗，爆粗怒罵「再整X我」、「X你老X」，然後當眾掌摑孭對方。有男伴見狀，擔心露肩女太過張揚，遂脫下自己的黑色口罩，讓她戴上遮掩容貌。

孭袋女捱打後沒有還擊，甚至嘗試轉身離開，但走了數步，露肩女見狀再伸腳怒踢。（threads@ka_po_0607影片截圖）

扯髮扯回原址再打 目擊者︰響過碌炮

另1條影片長近1分鐘，可見露肩女戴上口罩後，開始施以掌摑和怒踢，孭袋女見狀閃避，但遭露肩女喝罵「過嚟呀」，孭袋女捱打後沒有還擊，甚至嘗試轉身離開，但走了數步，露肩女見狀再伸腳怒踢，撥弄完自己頭髮後，再扯孭袋女的頭髮，將她強扯回原地。，露肩女一邊指責，一邊打孭袋女的頭和摑臉，現場有男子大聲笑言「響過碌炮」，其他人一直起哄和拍片。而露肩女出手期間雖然戴上口罩，但仍無法隱藏其笑意，相信她以為自己大出風頭而樂在其中，之後2女各自離開現場。

露肩女撥弄完自己頭髮後，即迧手狂扯孭袋女的頭髮，將她強扯回原地。（threads@ka_po_0607影片截圖）

網民斥︰起哄嗰啲人全部都係幫兇

其他人從其他角度拍片，事件引來許多網民討論，「其實起哄嗰啲人全部都係幫兇」、「打扮幾靚有乜用，好醜陋」、「咩事成班食花生，無人幫手勸交？」、「開年？」、「其實拉得」。有網民指孭袋女應認識露肩女，她應報警，「拍晒片有晒證據，一定拉到人」，認為不應姑息暴力，要露肩女為傷人付出代價。

