觀濱MMA｜疑感情瓜葛15歲女涉網上散布謠言　遭13歲女不滿暴打

近年成為Gen Z世代蒲點、被稱為「觀濱」的觀塘海濱花園，元旦日凌晨發生暴力事件，13歲女童懷疑以手腳襲擊15歲少女被捕。警方晚上交代案件詳情，指案中兩人均為學生，互相認識，被捕人不滿對方數次在網上散布對其的不實訊息。據悉事件涉及感情瓜葛，15歲女疑因喜歡13歲女的前男友，而在網上散布13歲女謠言，最終惹禍。案發時雙方見面後，被捕人隨即向受害人施暴，包括多次掌摑及腳踢，導致受害人臉部及身體多處瘀傷。受害人事後回家向母親傾訴後，母親立即報案，警方於今日下午拘捕13歲女童，調查相信沒有前科。



警方十分重視案件，元旦日晚上加強觀塘海濱花園巡邏工作。



▼網上流傳影片▼

露肩女手持手機，一度用手掩臉，未知害羞或是以免遭人認出。（threads@wingheic_影片截圖）

網上流傳多條影片，1名少女在眾人圍觀起哄下怒踢另1少女，並狂罵對方：「無下次？你上次都同講我無下次？畀幾多次下次你？」。對方本想退讓，但被人從後推前，施襲少女即場爆粗「再整X我」、「X你老X」，隨即再出手掌摑、起腳踢、扯髮、打頭。對方曾想轉身離開不果。

觀塘警區刑事部署理總督察梁思諾表示，今日（1日）凌晨1時，在觀塘海濱道一公園對開，一名15歲女童與一名13歲女童因瑣事爭執，其間13歲女童疑以手腳襲擊對方，導致其頸、腳傷。受害人母親在同日凌晨3時報案，警方經深入調查，包括翻查大量閉路電視，成功鎖定疑人，於下午5時在葵涌拘捕案中13歲女童，她正被扣查。警方在被捕人單位中檢獲其犯發時身穿的衣物。

案件列襲擊致造成身體傷害（AOABH）。案件交由觀塘警區刑事調查隊第七隊跟進。15歲女受傷，清醒被送往聯合醫院治理。

警方觀塘警區副指揮官署理高級警司曾昭科及刑事部署理總督察梁思諾交代案情。（林振華攝）

觀塘警區副指揮官署理高級警司曾昭科呼籲所有社會人士，切勿為一時意氣以身試法，嘗試以暴力手段解決問題。警方十分重視暴力以及青少年犯罪案件，有決心、有能力將一切犯案者繩之於法。

另外正值放假期間，警方亦呼籲各位家長要多加注意子女的社交，避免結識到一些不良分子，尤其使用社交媒體方面更加要謹慎。

警方重申，襲擊致造成身體傷害是一項嚴重罪行，一經定罪，可被判終監3年，市民切勿以身試法。

露肩女其後沒有遮掩容貌，一腳猛踢孭袋女。（threads@wingheic_影片截圖）

觀濱元旦MMA 露肩女起腳猛踢孭袋女

相關影片在元旦開始於threads瘋傳，許多網民轉載時表示「2026即開拖」、「MMA」，而且標示事發位於觀塘海濱花園。其中1條影片長約30秒，可見有一大班人正在起哄，圍着身穿白色一字肩針織毛衣和短裙的少女，以及另1名身穿短裙的孭袋少女，2女明顯為了迎接新年而盛裝打扮。現場群眾不斷慫恿露肩女出手，露肩女手持手機，一度用手掩臉，未知害羞或以免遭人認出，但其後為了動粗而露出真面目，更一腳猛踢孭袋女。

露肩女其後戴上口罩遮掩容貌。（threads@ka_po_0607影片截圖）

以為孭袋女反抗 露肩女繼續出手

露肩女大聲指責孭袋女「無下次？你上次都同我講無下次？畀幾多次下次你？」，孭袋女嘗試解釋，但露肩女怒氣沖沖，完全未能入耳。混亂間，孭袋女身後有人出手伸向其背，然後用力將她推前，令她不慎撞向露肩女。露肩女以為孭袋女故意反抗，爆粗怒罵「再整X我」、「X你老X」，然後當眾掌摑孭對方。有男伴見狀，擔心露肩女太過張揚，遂脫下自己的黑色口罩，讓她戴上遮掩容貌。

孭袋女捱打後沒有還擊，甚至嘗試轉身離開，但走了數步，露肩女見狀再伸腳怒踢。（threads@ka_po_0607影片截圖）

扯髮扯回原址再打 目擊者︰響過碌炮

另1條影片長近1分鐘，可見露肩女戴上口罩後，開始施以掌摑和怒踢，孭袋女見狀閃避，但遭露肩女喝罵「過嚟呀」，孭袋女捱打後沒有還擊，甚至嘗試轉身離開，但走了數步，露肩女見狀再伸腳怒踢，撥弄完自己頭髮後，再扯孭袋女的頭髮，將她強扯回原地。露肩女一邊指責，一邊打孭袋女的頭和摑臉，現場有男子大聲笑言「響過碌炮」，其他人一直起哄和拍片。而露肩女出手期間雖然戴上口罩，但仍無法隱藏其笑意，相信她以為自己大出風頭而樂在其中，之後2女各自離開現場。

露肩女撥弄完自己頭髮後，即迧手狂扯孭袋女的頭髮，將她強扯回原地。（threads@ka_po_0607影片截圖）

網民斥︰起哄嗰啲人全部都喺幫兇

其他人從其他角度拍片，事件引來許多網民討論，「其實起哄嗰啲人全部都喺幫兇」、「打扮幾靚有乜用，好醜陋」、「咩事成班食花生，無人幫手勸交？」、「開年？」、「其實拉得」。有網民指孭袋女應認識露肩女，她應報警，「拍晒片有晒證據，一定拉到人」，認為不應姑息暴力，要露肩女為傷人付出代價。