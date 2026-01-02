樂華南邨床底藏屍｜死者父開腔不知女兒拍拖　盼警盡早緝兇雪冤

牛頭角樂華南邨本周二（12月30日）揭發謀殺案，35歲譚姓女子到其非華裔男友位於樂華南邨的住所後失蹤，警方調查期間在單位內的床下底發現女死者屍體，在場還有3狗1貓屍體，男友至今不知所終。死者父母痛失愛女，無奈女兒未有提起感情事，甚至不知道她有伴侶。譚父開腔指，希望警方能夠盡快拘捕兇手，令女兒沉冤得雪。



死者原來與父母及兄長一家四口居住在秀茂坪一單位。死者父親稱，女兒為么女，大約半年前搬出秀茂坪的住所，他形容乖女孝順，定時給家用照顧兩老。據他了解，女兒以往的工作不長久，經常轉工，原定今年元旦會返新工，據知是酒店房務員的工作。譚父續指，女兒過去並沒透露感情生活，因此家人對她是否有伴侶、如何認識等一概不知。

命案後翌日（31日），還有軍裝警員留守命案現場。（黃偉民攝）

譚父憶述稱，周日（12月28日）當天女兒曾致電母親表示會外出執抬物件回家，着母親不要鎖門，稍後就會回家，豈料翌日還未有蹤影，電話又聯絡不上，擔心之下報警求助，最終揭發她已告殞命。他希望警方能夠盡快拘捕兇手，令女兒沉冤得雪。

譚父喪女之痛不欲多談。（翁鈺輝攝）

政府化驗所人員到喜華樓。（資料圖片/黃偉民攝）

警方在記者會上稱，周一（29日）晚上9時40分左右，一名女子報案稱其35歲女兒離開秀茂坪住所後失蹤。鑑於女事主背景，警方將案件列作「高危人士失蹤案」跟進，經調查得知她曾到樂華南邨喜華樓、其男友的住所。

警務處東九龍總區刑事部署理高級警司黃奕隆（右）及東九龍總區重案組第二隊總督察蘇志兵（左），在記者會上交待案情。(陳永武攝)

女死者姓譚，35歲，本地人，家住觀塘區；半年前與涉案非華裔男子成為情侶。本周日（28日）女事主曾告知家人，會到男朋友位於樂華南邨的住所收拾財物及行裝等，再返回家中，惟她一去不返，其母親於翌日（29日）報案。由於女事主曾有自殺傾向，故警方接報後列作「高危人士失蹤案」跟進。

大批警員在樂華南邨調查及搜證，有警員打開垃圾桶，以電筒照射及檢查桶內物品。（戴慧豐攝）

周二（30日）凌晨，警方擔心失蹤人士安危，聯同消防破門入屋。據稱，單位凌亂，無電力供應；翻查閉路電視片段，發現失蹤人士並未離開過喜華樓。同日上午時份，警員在單位內的床下底發現失蹤女子的屍體；經法醫初步判斷，死者頭部有多處由硬物造成鈍挫傷口，雙手及雙腳有瘀傷，死亡時間初步推測為12月29日上午，但仍須剖屍進一步確定。此外，警員亦在單位內發現3隻狗屍及1隻貓屍，死亡原因有待調查。

警員戴上口罩及手套，進入喜華樓地下垃圾房調查。（戴慧豐攝）

警員隨後在喜華樓的大廈垃圾房內，起獲屬於死者的身份證及懷疑與案有關的衣物；經初步調查，懷疑有人事發後曾刻意清理血跡、兇器及證物，而且屍體包裹得很隱閉。

警方鎖定一名持香港身份證的非華裔男子，與女死者為男女朋友關係。警方呼籲，如有資料提供可聯絡東九龍重案組第二隊：3661-0065 或 5965-8337。