星堤命案｜菲籍妻倒斃　被捕夫據悉為城大副教授　城大：交警處理

屯門發生命案。除夕（2025年12月31日）下午4時許，一名男子報案，指自己早前在掃管笏管翠路1號「星堤」第10座住所內，與30歲菲律賓籍妻子爭執。妻子其後倒斃房內。警方到場調查，並以藏毒罪拘捕報案48歲男子。據知，被捕男子的名字與香港城市大學公共及國際事務學系一名副教授相同。《香港01》向城市大學查詢，獲回覆指事件現交由警方處理，校方極度重視守法循規，如有需要，會根據既定的紀律程序處理。



屯門星堤發生命案，一名女子死亡，警員在涉案大廈大堂調查。（讀者提供）

事發於除夕（12月31日），報案的丈夫為法國籍男子，48歲，持有香港身份證。據了解，該對外籍夫婦僱有一名傭工，但只會不定期在上址單位留宿。

當日下午約1時，該名傭工完成工作後離開上址單位，只餘下夫婦兩人在家中。據知，兩夫婦隨後疑因作息問題爭執，雙方口角後婦人留在房中，丈夫則被趕出廳。

掃管笏管翠路1號星堤一單位，兩夫妻爭執打架，妻子其後證實不治。 （林振華攝）

同日下午4時左右，丈夫在客廳睡醒後打算入房找妻子，惟未能開門進入，遂找傭工回來協助，但相信妻子倒臥在房內地面，擋住房門而未能開啟，丈夫於是報警求救。

救護員趕至現場協助將妻子救出，惟證實她已沒有生命跡象。屯門警區重案組人員介入調查，據知，警員在單位搜查期間，發現有懷疑海洛英毒品，遂以「管有危險藥物」拘捕該名48歲丈夫。至於妻子死因，則有待剖屍確定。