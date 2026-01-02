跨部門全港反黑工　平安夜至元旦共拘10人

入境事務處於去年平安夜起至今年元旦（12月24日至1月1日），在全港多區展開代號「促進」的反非法勞工行動，聯同警方的「冠軍行動」及「風沙行動」、食物環境衛生署和康樂及文化事務署的「驚愕行動」，共拘捕10名懷疑黑工。



行動中，入境處調查人員搜查多個目標地點，包括裝修單位、展覽場地及零售店等，拘捕6男4女懷疑非法勞工（23至64歲）；至於有關涉嫌聘用上述黑工的僱主，調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。



入境處、警務處、食環署及康文署，去年平安夜起至今年元旦（12月24日至1月1日）打擊非法勞工，共拘捕10名懷疑黑工。（入境處圖片）

入境處發言人提醒，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰已大幅提高至罰款50萬元和監禁10年。

市民可使用舉報非法勞工專線3861-5000、傳真2824-1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。