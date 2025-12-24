入境處聯警方多區反非法勞工　拘6黑工、1僱主及2逾期逗留者

入境處一連三日（21日至23日）在全港多區展開反非法勞工行動，包括聯同香港警務處執行的「冠軍行動」。行動中，調查人員搜查了多個目標地點，包括街市、表演及活動場地等，共拘捕6名懷疑非法勞工（3男3女，年齡介乎18至58歲）、一名涉嫌聘用非法勞工的43歲女僱主，及兩名逾期逗留人士。有關涉嫌聘用上述非法勞工的僱主的調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。



行動中，調查人員搜查了多個目標地點，包括街市、表演及活動場地等，共拘捕6名懷疑非法勞工、一名涉嫌聘用非法勞工的僱主及兩名逾期逗留人士。圖為部分被捕人。（入境處提供）

此外，在執法的同時，入境處亦派人員和宣傳車到上水一座新落成屋苑，向辦理入伙手續的住戶及物業管理人員派發宣傳單張，呼籲住戶切勿聘用非法勞工，亦提醒他們作為顧客，如明知而透過服務提供者僱用非法勞工，亦有可能要負上刑責。

入境處派遣人員及宣傳車到上水一座新落成屋苑，向辦理入伙手續的住戶及物業管理人員派發宣傳單張。（入境處提供）

入境處重申，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由為罰款50萬元和監禁10年，有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

市民可使用舉報非法勞工專線3861 5000、傳真2824 1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk、或登入入境處網址www.immd.gov.hk，利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。