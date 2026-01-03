上水女子持刀襲警｜粉麵店如常營業　八達通收款手機疑混亂中損毀

上水一間粉麵店的女顧客，今日（3日）凌晨涉嫌持刀襲警，場面驚險，引來大批街坊圍觀，最終她被制服拘捕。記者今早重返涉事粉麵店了解，店舖如常營業，一部用作八達通收款的手機不知所終，員工相信是事故期間被損毀。



記者今早到場，涉事粉麵店如常營業，惟店內的早更員工對凌晨發生的驚險場面並不知情，也是從新聞報道才得悉。有員工指，店內一部用作收取八達通款項的手機不知所終，相信是混亂間被損毀拿走了。員工又指，負責人一直在場善後，「搞到好夜」才離開，故尚未返回店舖打點。

今早記者到粉麵店了解。（林澤鋒攝）

警方用盾牌前後夾擊，將女子制服。（讀者陳先生提供片段）

女子在店內持剪刀及菜刀與警方對峙

一名戴黑色口罩的女子先持剪刀，隔窗指向群警。（網上影片截圖）

警方稱，今日（3日）凌晨零時14分，上水龍琛路33號一間餐廳的職員報案，指32歲劉姓女顧客情緒激動，持刀揮舞指嚇。

警員接報到場，劉女拒絕合作，拿起店內的菜刀揮舞，最終被制服；經初步調查，相信她與職員因付款問題爭執。據悉，她使用手機電子支付，但不成功而嘈交。其間劉女用菜刀毀壞店方的一部手提電話，她涉嫌管有攻擊性武器、刑事毀壞及襲擊警務人員被捕，現正被扣留調查，案件交由大埔警區刑事調查隊跟進。劉女手部受傷，清醒被送往北區醫院接受檢查。