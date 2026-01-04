石硤尾邨奪命火｜1死8傷　起火單位雜物多　消防循電力故障調查

石硤尾邨今日（4日）發生奪命火警。美如樓21樓一個單位起火，冒出火舌及濃煙，外牆熏黑，造成1死8傷。消防在涉事單位內發現一具男性燒焦屍體，單位內佈滿雜物。目前起火原因有待調查，將循電力故障方向調查。



美如樓21樓一個單位起火，冒出火舌及濃煙，外牆熏黑，造成1死8傷。消防及警方在交代案情時指，在涉事單位內發現一具男性燒焦屍體，起火原因有待調查，會循電力故障方向調查。（鄭嘉惠攝）

警方及消防於中午12時交代案情。署理助理消防區長葉錦江表示，部門於早上8時01分接獲報案，指石硤尾邨美如樓21樓一個單位發生火警，消防人員在接報後4分鐘已經到達現場。行動中，消防處共出動13架消防車、13架救護車，及91名消防及救護人員，動用1條消防喉及1隊煙帽隊進行灌救。火警於8時54分大致救熄。

火場面積約5米乘4米，共疏散22人，約250人自行疏散，救出1名男子及7名女子，共8名傷者。消防人員在事發單位發現一名男子明顯死亡，將循電力故障方向調查。

石硤尾邨美如樓發生奪命火警，事發單位冒煙，外牆熏黑。消防在單位內發現一名男子明顯死亡。（馬耀文攝）

葉指，消防員到達火場走廊發現濃煙密佈，而涉事單位燒毀程度較嚴重，雜物較多，增加救援難度。

就宏福苑火災後，消防處內部人手調配成立快速應變專隊，當火警發生，會即時出動協助前線人員檢查大廈的消防裝置及設備的效能及工作狀態，如發現不妥當或其他消防安全違規情況，人員會即時採取執法行動。就今次事件，美如樓持有有效的大廈消防裝置周年檢查證書，火警後，快速應變專隊測試大廈消防裝置及設備，沒有發現不妥當地方，包括事發樓層21樓，未有發現防煙門被打開。去年12月16日，房屋署為美如樓進行自願警鐘檢查，發現各大廈警鐘運作正常。

他呼籲市民現時濕度低，呼籲大家小心防火，市民要注意自己的居住地方及工作地方的逃生路徑暢通，切勿放置雜物，市民亦要正確使用消防喉轆及熟悉自己居住及工作地方喉轆擺放的位置。

高級救護主任郭敬軒表示，消防處啟動大量傷者事故檢傷分流系統，進行分流及記錄傷勢，火警共8名傷者，2人嚴重受傷，主要為吸入性損傷，清醒程度下降；其餘6人主要吸入濃煙不適及呼吸困難。8人中，2人由消防員救出，其餘6人自行疏散。消防處動用5架次救護車，將8名傷者分別送往2間醫院，其中6人送往明愛醫院，其餘2人則被送往廣華醫院。救援人員在現場為傷者進行初步治理，包括提供高濃度氧氣。另外1人於現場被救援人員判斷為明顯死亡。

石硤尾邨美如樓發生火警，造成一死三傷。圖為送院傷者。（鄭嘉惠攝）

深水埗警區副指揮官署理高級警司劉志君表示，今早近8時，警方接報石硤尾邨美如樓21樓一個單位發生火警，警方西九龍衝鋒隊、機動部隊及深水埗分區人員共約40人，於5分鐘後到場。警方聯同消防員共疏散約250人，火警於10多分鐘後被救熄。

警方聯同民政專員安排受影響居民到附近學校暫避，眾人均安全。民政署亦開放了附近的社區會堂及安排關愛隊到場協助。案件交由深水埗警區刑事調查第七隊配合消防處進行調查，起火原因有待調查，行動完畢會儘快解封現場。警方對死者家屬致以最深切慰問，同時希望傷者早日康復。

事發於今（4日）早8時許，警方接獲多人報案，指石硤尾邨美如樓一個單位起火，消防派出1條喉及1隊煙帽隊將火救熄。現場可見，事發單位冒出火舌及濃煙，外牆熏黑。

因火警，偉智街介乎窩仔街與南昌街之間的全線封閉。