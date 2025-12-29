宏福苑大火｜警鐘失效隱患惹公眾恐慌　一文看清消防系統怎運作

大埔宏福苑大火，七幢大廈火警鐘無響，或因而令居民錯過最佳逃生時機。而過去一個月內多場火警，包括青衣長安邨、屯門景峰花園，均揭示火警鐘系統存在失效失靈的隱患，令市民人心惶惶。惟一般人對大廈消防系統運作概念不清，更有人存一著火警鐘就會自動響的誤解。究竟消防系統是如何運作？火警鐘要如何敲響？業主與物管公司又承擔著怎樣的法律責任？《香港01》向消防承辦商及物管兩方面的專業人士查詢，解構各項消防相關概念。



大埔宏福苑五級火，蔓延多座樓宇，烈焰濃煙沖天，事後消防發現其中7幢大廈火警鐘無響。（林振華攝／資料圖片）

宏福苑大火中，除了宏新閣外，其餘七幢大廈的火警鐘均沒響，至今原因尚待調查。但消防處回覆稱，過去一年並未接獲涉及火警警報系統損壞的投訴或維修通知，亦未收到任何有關火警警報系統的「消防裝置關閉通知書」。

這場大火最終奪去161人性命，全城哀痛之餘，亦對火警產生恐懼，並擔心居所的消防系統是否正常運作。無獨有偶，接下來發生的其中兩場火警，均揭示宏福苑火警鐘失效非孤例。

三場火警 揭消防系統隱患 市民認識不足

12月3日，青衣長安邨安江樓有單位懷疑因點燃香燭引致火警，消防處證實內大廈火警鐘沒有鳴響，消防泵亦未能有效運作。

12月17日，屯門景峰花園第4座單位，住戶疑點香熏失火，有人稱火警鐘僅短暫鳴響，消防處證實大廈火警警報系統電源故障，因此未能持續驅動警鐘鳴響。

然而，市民對大廈消防系統的認識不深，甚至會存有誤解。12月6日，小西灣富景花園商場平台發生火警，有居民驚呼「乜警鐘無響嘅？」、「熄咗（火）先響！」事實上，該處火警鐘屬手動啟動，並非自動響鬧。

除了特殊的消防維修保養，大廈消防系統必須保持時刻運作狀態。（王海圖攝）

究竟大廈消防系統如何運作？火警鐘要如何敲響？業主與物管公司又承擔著怎樣的法律責任？《香港01》訪問香港註冊消防工程公司商會主席翁振騰及香港物業管理公司協會公共關係委員會主席陳志球，逐一拆解。

香港註冊消防工程公司商會主席翁振騰接受訪問時指出，住宅大廈的消防系統主要分為水系統與電系統兩大部分。（夏家朗攝）

專家拆解：消防系統背後的「水、電」網絡

翁振騰指出，住宅大廈的消防系統主要分為水系統與電系統兩大部分。水系統可以包括樓梯間的消防栓、每層的消防喉轆，以及後方支撐供水的消防泵。至於電系統就包括火警警報器（撳手）、閃燈系統及緊急照明設施。

火警鐘會自動響？

《香港01》之前曾訪問香港工程學會—消防分部事務委員工程師李定強，他解釋，手動火警鐘在住宅大廈及商業樓宇中非常普遍。它會配置手動火警撳手，會安裝在消防喉轆旁；如在新落成樓宇內則會裝在走火通道進入樓梯之前的位置。

自動火警鐘則多數設於裝有自動灑水系統、煙霧感應器及熱感應器的地訪。當有火燒到灑水頭，有水噴出後，流水檢測器感應到有水流動時，就會發訊號至消防控制面板，觸發火警鐘鳴響。若是煙霧感應器，當感測有煙後，就會傳訊號到消防面板，警鐘便會響。

火警鐘如何啟動？消防喉轆怎樣用？

應急教學：消防物料供應商周國華教路，市民第一時間應留意逃生路線，並在安全情況下啟動消防裝置，並分「破、轉、拉、射」：

第一步要打「破」火警撳手

遇到緊急情況，應打破火警撳手玻璃，啟動火警鐘使到全大廈的警鐘和閃燈會同步啟動，提示住客疏散，同時亦會啟動消防泵提供水壓；



第二步要「轉」動水閥開關掣

逆時針方向轉動水閥開關掣，使水流通過水帶。



第三步打破喉轆玻璃，要「拉」出水帶，確保沒有打結或纏繞



第四步喉轆後即時「射」水灌救小型火勢。



滅火筒怎樣算過期？要睇筒身證書及有否磨蝕

翁振騰指，滅火筒經常被誤解，以為封塵就是過期。翁振騰指，大廈年檢需檢查滅火筒，包括筒身有無銹蝕、操作壓力是否正常，以及將一半滅火筒進行噴射測試，更新一半新的滅火筒。滅火筒亦要每五年作一次筒身水壓測試。若屬正常可繼續使用，承辦商會發出證書。市民要檢查都很容易，只需確保滅火筒結構良好，符有出產合格證書和筒身不應有損壞或銹蝕情況等。

常被誤解的滅火筒，有部份人曾以為滅火筒封塵就是過期，翁振騰指市民要檢查都很容易，只需確保滅火筒結構良好，筒身不應有損壞或銹蝕情況等。（夏家朗攝）

法規要求：每年最少一次「年檢」 年檢包括什麼項目？

根據現行《消防條例》，業主或物管公司負有法律責任，必須確保大廈內的消防裝置及設備時刻處於有效運作狀態。法規明確規定，業主必須每年聘請註冊消防裝置承辦商，為大廈設備進行最少一次全面檢查（俗稱「年檢」）。

翁振騰指，年檢期間合資格的承辦商必須測試所有部件要檢查的消防裝置較多，承辦商會在泵房內試行消防泵、測試電力系統轉換等，確保在火警發生、電力受損時，系統仍能自動切換並維持運作。而完成檢查後，註冊承建商都會有跟進維修及保養，確保消防裝置時刻運作狀態。

承辦商在完成檢查後，須在14日內向業主或物管公司發出消防證書（FS251），並將副本交予消防處，消防處記錄在案後，監督課便會作出抽查。若檢查後發現證書內容有失實陳述，會根據相關條例控告承辦商，甚至會提交至消防處紀律委員會作研訊，有機會停牌或永久除牌。該證書通常會張貼在大廈當眼位置，供住客查閱。

根據消防處資料，年檢核對表內容包括：系統控制板、手動啟動裝置包括火警鐘掣、火警警報裝置包括聲響警報裝置、電力組件、系統操作等。

香港物業管理公司協會公共關係委員會主席陳志球表示，除了維修保養期間，系統一般不應被關閉。（夏家朗攝）

關閉系統須申報 住客有權監管

宏福苑大火後，有人曾經質疑大廈消防系統是否容易被隨意關閉？香港物業管理公司協會公共關係委員會主席陳志球表示，除了維修保養期間，系統一般不應被關閉。「閂消防系統唔係常見嘅，除非做(消防的)維修」。

閂消防系統唔係常見嘅，除非做(消防的)維修。即如果對消防一啲裝置要進行維修...要俗稱「掛牌」填一張消防裝置關閉通知書畀消防處。 物業管理公司協會公共關係委員會主席陳志球

何時要向消防處提交消防裝置關閉通知書？

陳志球指出，定期檢查消防裝置是為了要確保它於火警期間可以發揮功能，但若果消防功能出現故障時，就要即時修理。而在保養維修的階段，這些消防裝置若因維修需要暫時停用，物管方或消防註冊承建商就必須向消防處提交俗稱「掛牌」的「消防裝置關閉通知書」，說明預計維修時間，並提供滅火筒、沙筒及消防氈等輔助設施作為臨時補償。

陳志球強調，負責任的物管公司更應加強日常巡查，確保走火通道暢通及裝置完好。他提出，常見香港大廈消防犯錯都是在走廊擺放了易燃的塑膠垃圾桶，「好多時居民唔覺得有啲咩一回事......但火警最擔心無燈、好黑嘅時候只靠緊急照明裝備，樓梯有呢啲嘢阻塞起上嚟，逃生時個後果係好嚴重」

他亦提醒業主及住客亦應發揮監察作用，若發現消防系統出現故障且長期未修復，可向物管反映或直接向消防處舉報，共同守護大廈安全。