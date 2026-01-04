石硤尾邨奪命火｜起火樓層天花熏黑地面積水　人員檢查電力裝置

石硤尾邨今日（4日）發生奪命火警，美如樓21樓一個佈滿雜物的單位失火，造成1死8傷。消防在起火單位內發現一具男性焦屍，將循電力故障方向調查。傍晚約6時，死者遺體由仵工舁送殮房。



《香港01》記者事後到場視察，可見起火樓層走廊牆身及天花均嚴重熏黑，地面仍有積水。住戶湯婆婆表示，走火警時搭𨋢逃生，火警鐘有響起，樓梯防煙門都有關上，至火警後才打開「散味」；有工作人員在電錶房檢查電力裝置。



起火樓層走廊牆身及天花嚴重熏黑。（王譯揚攝）

事發於今（4日）早8時許，警方接獲多人報案，指石硤尾邨美如樓21樓一個單位起火，消防派出1條喉及1隊煙帽隊將火救熄。現場可見，事發單位冒出火舌及濃煙，外牆熏黑。消防表示，火場面積約5米乘4米，單位燒毀程度嚴重，雜物較多，增加救援難度。

警方西九龍衝鋒隊、機動部隊及深水埗分區人員共約40人，於5分鐘後到場。警方聯同消防員共疏散約250人。消防處共出動13架消防車、13架救護車，及91名消防及救護人員，動用1條消防喉及1隊煙帽隊進行灌救。火警於8時54分大致救熄，消防人員將循電力故障方向調查。

住戶湯婆婆表示，走火警時「搭𨋢」逃生。（王譯揚攝）

火警共8名傷者，2人嚴重受傷，主要為吸入性損傷，清醒程度下降；其餘6人主要吸入濃煙不適及呼吸困難。8人中，2人由消防員救出，其餘6人自行疏散。1人於現場被救援人員判斷為明顯死亡。

美如樓持有有效的大廈消防裝置周年檢查證書，火警後，快速應變專隊測試大廈消防裝置及設備，沒有發現不妥當地方，包括事發樓層21樓，未有發現防煙門被打開。去年12月16日，房屋署為美如樓進行自願警鐘檢查，發現各大廈警鐘運作正常。

至傍晚6時，死者遺體由仵工舁走。（王譯揚攝）

石硤尾邨美如樓發生奪命火警，事發單位冒煙，外牆熏黑。消防在單位內發現一名男子明顯死亡。（馬耀文攝）

石硤尾邨美如樓今早（4日）發生火警，1死8傷。圖為送院傷者。（鄭嘉惠攝）