油麻地奪命車禍｜57歲清潔工遭撞斃　丈夫不良於行　靠子擔起頭家

除夕夜（12月31日）57歲食環署清潔工李海英在運送垃圾期間，遭一輛貨車撞斃。今日（5日）早上10時許，死者家屬在工業傷亡權益會陪同下到葵涌公眾殮房認領遺體，眾人辦理手續後離開。工權會表示，死者丈夫早年因工傷導致不良於行，無法工作，目前由兒子獨力承擔家庭經濟開支。



死者家屬在工業傷亡權益會陪同下到葵涌公眾殮房認領遺體。（蔡正邦攝）

工權會表示，早前陪同家人到現場進行招魂儀式，亦已向家屬提供緊急支援，將繼續跟進跟進及協助。

死者李海英遺下丈夫及兒子。夫妻二人感情十分要好，惜天人兩隔，丈夫大受打擊。此外，丈夫曾遭遇嚴重工業意外，腿部活動能力受嚴重影響，不良於行，亦無法工作，現由兒子獨力承擔身後事及家庭經濟開支。

一輛重型貨車在窩打老道及渡船街交界撞倒一名女子。（林振華攝）

死者李海英在運送垃圾至窩打老道與渡船街交界途中時，被貨車撞到，其後不治。李在食環署服務超過9年，生前隸屬油尖區環境衞生辦事處，主要負責街道清潔工作。

事發在12月31日晚上約7時57分，一輛30噸重型貨車駛經窩打老道及渡船街交界時，意外撞倒正在推着垃圾車的清潔工人李海英。李被捲入車底昏迷，其後被送往廣華醫院搶救，惟最終不治。現場地上遺下血跡、一副透明防護眼罩及手套。貨車65歲姓楊男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。