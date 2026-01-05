土瓜灣塌籃球架傷人｜街坊議論　指曾維修或老化　波友常掹架入樽

土瓜灣樂民新村附近的靠背壟道遊樂場，昨晚（4日）有籃球架倒塌，壓傷一名20歲青年；涉事籃球架兩條支柱嚴重鏽蝕，齊口斷開。《香港01》記者今日（5日）重返現場，可見籃球場被圍封，塌下的籃球架和對面另一籃球架，更被多個膠欄包圍。康樂及文化事務署今日發出公告，指靠背壟道遊樂場籃球場暫停開放，直至另行通知。



街坊對意外原因眾道紛紜，有街坊指涉事籃球場「早兩年」曾全場維修翻新，平日不少人在場打波，有人會嘗試拉扯籃球架「入樽」；亦有街坊指「可能佢老化」，而早前打風亦有封場，但難以斷定倒塌原因。



靠背壟道遊樂場籃球場有籃球架倒塌，事發翌日整個籃球場都被膠帶圍封；倒塌籃球架和對面另一個籃球架更被多個膠欄包圍。（左朗星攝）

劉女士與身旁另一名女街坊均稱，平日早晚均有不少人在事發的籃球場打波，「朝早8、9點鐘、10點嗰啲就阿伯，呢個時間（晚上）就後生仔」，甚至深夜12時仍有聽到「乒乒嘭嘭」的打波聲。兩人都說，平時常見到有打波的人跳起拉扯籃球架嘗試「入樽」，「衝衝衝過去，跳上去整個籃球呀」，笑言「你睇電視睇人哋比賽都走去掹嗰個，係咪呀？」

女街坊透露，早前有颱風襲港期間，籃球場曾經「封住唔開」，當時不覺籃球架有損毀；又指過去曾見過有人到場維修籃球架。劉女士亦不確定事發原因，「可能佢老化啫。」

靠背壟道遊樂場籃球場1月4日晚上有籃球架倒塌，劉女士表示，平日早晚均有不少人在該籃球場打波。（羅日昇攝）

街坊廖小姐表示，昨晚事發時，其友人在場並協助報警。她說，籃球場「早兩年」曾經維修，「成個籃球場整過晒」；平時會見到到場打籃球的人拉扯籃球架，但因昨晚籃球架塌下時她不在現場，無法斷言倒塌原因。

靠背壟道遊樂場籃球場1月4日晚上有籃球架倒塌，廖小姐表示當時其友人在場並協助報警。（羅日昇攝）

涉事籃球場位置偏僻，要走上一大段樓梯才可到達。途經籃球場的李同學指，由於該處位置不方便，所以從未在該籃球場打球；平日如想打籃球，會在學校內與其他同學切磋。另一經過現場的馮同學亦稱，過往未試過在出事籃球場打球，但認為籃球架塌下會令「個個人都會唔開心」，他亦擔心會有危險。

事發在昨晚約10時半，20歲姓蔡青年與友人在靠背壟道遊樂場籃球場打籃球期間，籃球架突然向前傾倒並擊中蔡男。救援人員接報到場，發現蔡男頭及膝受傷，由救護車清醒送往伊利沙伯醫院治理。案件列作「發現財物損毀」及「有人意外受傷」跟進。