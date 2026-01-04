土瓜灣靠背壟道遊樂場籃球架倒塌　打波青年被壓傷　戴頸箍送院

土瓜灣樂民新村附近，發生籃球架倒塌意外。周日（4日）晚上10時22分，警方接獲報案，指樂民新村附近、靠背壟道遊樂場一個籃球場，其中一個籃球架倒塌，擊中一名男子。



據悉，事發時有兩名青年在上址打籃球，當時該籃球架疑已歪斜，但不以為意。籃破架卻突然倒下，壓中其中一名青年，他幸仍清醒。救護員接報趕至，經即場處理傷勢後，包括為傷者加上頸箍及長背板後，再送往伊利沙伯醫院治理。



傷者須戴上頸箍送院。

警方指，男傷者姓蔡，20歲。4日晚上10時半左右，警方接獲傷者的朋友報案，指他與傷者在靠背壟道遊樂場籃球場打籃球期間，籃球架突然向前傾倒並擊中傷者。救援人員接報到場，發現傷者頭及膝受傷，由救護車清醒送往伊利沙伯醫院治理。案件列作「發現財物損毀」及「有人意外受傷」跟進。

據讀者提供圖片可見，涉事籃球架向前倒下，有人倒在籃球架旁。《香港01》在場視察，發現籃球架的兩支樁柱的柱腳齊口斷開，不排除「日久失修」，兩名少年打波時震動到籃球架，觸發其倒塌意外。警方隨後封閉該籃球場、而另一邊的籃球架亦暫停使用，以防再次發生意外。警員並通知康文署人員跟進事件。

籃球架向前倒下，有人士倒地。（讀者提供）

救護車接報到場。（讀者提供）

救護車將事主送到伊利沙伯醫院治理。(李家傑攝)

涉事籃球架樁腳位置「齊口斷」向前倒塌，壓傷一名打波少年。警方封鎖現場調查。(陳永武攝)

