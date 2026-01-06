宏福苑火｜原址重建聯署增至逾200人 議員倡另覓地未獲多數認同
撰文：凌逸德
大埔宏福苑五級大火發生至今逾一個月，近2,000戶的數千名居民痛失家園。上月29日，逾百災民發出聯署信。今日災民（6日）再次發出聯署信，向特首李家超、財政司司長陳茂波和副司長黃偉綸，要求原址重建，人數增至207人，較上次增加90人。
信中提及，留意到近日大埔區議會會議上，有議員提出於原區另覓熟地進行重建。災民指，相關建議「未獲得大多數受災居民的認同，與我們堅定支持原址重建的共同立場有所偏離」。他們呼籲政府繼續關注及支持他們的訴求，「促成原址重建早日落實，讓居民得以重拾安居之所」。
宏福苑居民1月6日聯署信全文
致尊敬的香港特別行政區行政長官、財政司司長及財政司副司長
李家超先生、陳茂波先生及黃偉綸先生:
您們好
謹此再次衷心感謝習主席、夏主任及特首先生對我們災民的關懷與高度重視。
承接上次電郵，我們已進一步整理並更新原址重建意願名單，特此來函呈交最新資料，供參閱。
同時，我們亦留意到近日大埔區議會會議上，部分議員曾主動提出於原區另覓熟地進行重建。然而，此建議並未獲得大多數受災居民的認同，與我們堅定支持原址重建的共同立場有所偏離。
懇請各位領導繼續關注並支持我們的訴求，促成原址重建早日落實，讓居民得以重拾安居之所。
此致
敬禮
宏福苑火災受災居民 敬上
財政司副司長曾提5個安置選項
財政司副司長黃偉綸於12月13日表示，聆聽居民意見後，大約數星期內會有安置方案出爐。他提出五個可行選項，包括：於大埔覓地興建千餘個居屋單位；讓居民跨區選購居屋項目，最快明年年中可以選擇；讓居民入住簡約公屋；政府購買業權，居民自行安排購買私樓、租住單位或購買居屋、租置單位等。
