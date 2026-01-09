一家五口組12空殼公司　圖呃創科基金$824萬　警拘8人涉串謀詐騙

警方破獲一個家庭式經營的詐騙集團，集團涉嫌開設12間沒有實際業務的空殼公司，包括一間培訓機構及11間申請培訓資助的公司，企圖詐騙政府創新科技署轄下「新型工業化及科技培訓計劃」資助，涉款824萬元。



警方以「串謀詐騙」罪拘捕6男2女，包括一家五口骨幹成員，互相擔任公司董事及頂替公司成員，再偽造員工記錄及出席培訓過程記錄，至職業訓練局巡查課程時揭發。有關集團已成功騙取64.5萬元，警方已阻止餘下約760萬元資助批出。



詐騙集團開設12間空殼公司，上述為有關登記文件。（黃學潤攝）

職訓局巡課程時見可疑 轉交警方調查

「新型工業化及科技培訓計劃」前稱「再工業化及科技培訓計劃」，於2018年8月推出，資助本地的企業員工接受高階科技培訓，尤其和新型工業化有關。申請登記公開課程的培訓機構，須具有兩年或以上開辦科技培訓的相關經驗；申請培訓資助的企業必須在香港進行商業登記，以及為非政府及非受資助機構。

創新科技署高級經理梁肇君表示，被推薦的僱員必須為香港永久性居民，並具有與該培訓課程的高端科技相關的所需背景或經驗。現時計劃以政府與企業1:1的配對形式發放資助，每間公司每一個財政年度的資助上限為25萬港元，每名僱員每一個財政年度可獲批准一個課程的資助

計劃推出至今，由職業訓練局負責管理計劃和擔任秘書處，截至2025年底，計劃已登記逾5,400個公開培訓課程 ，資助超過2.7萬名企業人員接受科技培訓 ，秘書處一直設有嚴謹審視機制，秘書處於2024年進行突擊檢查後，認為有可疑。隨後創新科技署接獲有關舉報，轉交警方跟進，其後協助調查工作及提供行政支援。

「新型工業化及科技培訓計劃」由2018年推出，截至2025年底，已登記逾5,400個公開培訓課程 ，資助超過2.7萬名企業人員接受科技培訓。（黃學潤攝）

聘兼職員工 製假紀錄扮全職 挪用身份呃資助

在2024年年中，計劃秘書處即職訓局，突擊巡查一間培訓機構舉辦的課程，其間有3名課程參與者向秘書處人員透露，是透過網上及求職平台，被招聘為兼職課程評核員；他們不知自己是以全職員工身份，代表申請公司參與培訓計劃，以獲取政府資助。

至2024年尾，計劃秘書處將案件轉介給警方跟進。調查發現，3名課程評核員分別受聘於5間有申請培訓資助的公司。透過秘書處協助，警方獲得相關培訓機構及申請資助公司的登記資料，發現另有6間申請資助的公司，登記資料與上述公司有關聯，包括有共同的登記地址及電話。

詐騙集團成立12間公司，串謀詐騙政府培訓資助。（黃學潤攝）

深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒指，12間公司涉嫌串謀詐騙相關培訓資助。警方經深入調查後，鎖定一個詐騙集團，其骨幹成員是由一個5人家庭所組成，分別為一對父母、一對兄弟及其中一人的伴侶。骨幹成員分別親身及招募他人，登記一間培訓機構及11間培訓資助申請公司，並招聘兼職員工，以獲取他們個人資料，其後向計劃秘書處訛稱，相關員工均為全職僱員，登記參與由同伙開設的培訓機構所舉辦課程，從而向政府申請相關資助。

集團骨幹成員是由一個5人家庭所組成。（黃學潤攝）

骨幹互相任不同公司負責人 違利益衝突條款

調查發現，詐騙集團所開設的公司沒有實際業務，亦曾向計劃秘書處遞交虛假檔案，包括虛假員工紀錄及培訓過程的出席紀錄等。集團成員曾經擔任超過一間上述公司的董事，並相互頂替成為不同公司的負責人，嚴重違反培訓計劃的利益衝突條款。有關詐騙集團在2022年8月至2024年12月期間，一共企圖向政府申請高達824萬元的培訓資助。

警方展示詐騙集團偽造的課堂照片，指當中有學員在一張照片內多次重覆出現，照片亦疑被後期改圖，加入並非真實存在的學員。

詐騙集團遞交虛假的員工紀錄，以及培訓過程的出席紀錄。（黃學潤攝）

深水埗警區重案組高級督察雲天星指，警方在接獲報案後與職業訓練局作緊密聯絡，及時阻止批出約760萬港元的政府資助。 警方鎖定涉案者身份，深水埗警區刑事部於1月6日至8日展開拘捕行動，在葵青區、深水埗區、中區及大嶼山區，拘捕6名本地男子及2名本地女子，包括5名上述提及的骨幹成員。

8名被捕人年齡介乎33至78歲，報稱職業為商人、家庭主婦、無業等。警方在部分被捕人身上，檢取犯罪集團所成立可疑公司的檔案，包括公司印章及公司支票簿，和11部懷疑藏有犯罪集團公司相關檔案的電腦。其中一名38歲男被捕人現正扣留調查，其餘7人已獲准保釋候查。

警方搗破一個詐騙集團，涉嫌開設12間空殼公司及招聘僱員，以騙取政府「新型工業化及科技培訓計劃」共824萬元資助。警方聯同創新科技署及職業訓練局人員交代案情。（黃學潤攝）

警方譴責濫用政府資源 有計劃、有系統存心詐騙

警方將循「串謀詐騙」及「偽造文件」方向調查，不排除稍後會有更多人被捕；並提醒市民不要因為一時貪念，鋌而走險作出違法行為，騙取或協助騙取政府資助。

警方深水埗警區助理指揮官（刑事） 陳志昌表示，案中的犯罪行為，不單止濫用政府資源，他們開設一些完全沒有實際運作公司，屬有計劃、有系統地存心地欺騙政府資助。有關行為除了犯法外，對公眾利益方面有嚴重傷害，警方予以嚴厲譴責。案件成功偵破，警方感謝創新科技署及職業訓練局，在調查期間與警方全力配合。

串謀詐騙及偽造文書為嚴重罪行，一經定罪可最高判處監禁14年，市民切勿以身試法。