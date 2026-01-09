入境處聯食環署康文署反黑工　巡餐廳髮型屋等　拘16人包括3僱主

入境處於過去一周（2日至8日）在全港多區展開反非法勞工行動，包括「促進行動」、「曙光行動」，以及聯同食物環境衛生署和康樂及文化事務署執行的「驚愕行動」。入境處調查人員搜查了多個目標地點，包括食肆、貨倉及髮型屋等，拘捕16人。



其中4男8女被捕人為懷疑非法勞工（29至70歲），當中兩名女子持有「行街紙」，另有3名女子涉嫌行使及管有他人身份證。其餘被捕人包括2男1女涉嫌聘用非法勞工的僱主（30至64歲），及一名涉嫌協助及62歲女教唆者。有關涉嫌聘用上述非法勞工的僱主的調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。



行動中共拘捕12名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名涉嫌協助及教唆者。（入境處提供）

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高可被判罰款50萬元及監禁10年；有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。