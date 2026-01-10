有片｜彌敦道俄女毀Tesla打車主　熱心的士司機停車制止：停手！

尖沙咀今日（10日）清晨有俄羅斯籍女子，在街頭舞刀兼破壞Tesla私家車及拳打司機被捕。事發在清晨6時許，《香港01》接獲讀者提供影片，可見一輛打開車門的Tesla停在美麗都大廈對開的彌敦道路中心，一名外籍女子坐在車前地上，途經的士司機見狀停車及下車了解，其後Tesla車主指女子疑在「碰瓷」，她更數次破壞車身，的士司機與Tesla車主不斷呼喝她「停手！」



的士司機Ｍark向《香港01》透露，當時因見到有人疑「碰瓷」，他為保護Tesla車主，隨即取下車cam拍攝記錄，並喝止涉事外籍女子，後來女子亮刀，Ｍark遂上車避開及報警；又說最後見到有持盾警員到場拘捕女子。警方表示，該名27歲俄羅斯籍女子涉嫌「刑事毀壞」及「管有攻擊性武器」被捕。



一名女子坐在馬路上。（讀者提供影片截圖）

綜合影片及Mark所述，事發今日清晨6時，的士駛至彌敦道近美麗都大廈對開時，右線有一部深色Tesla停在路邊，一名外籍女子坐在地上，的士司機遂停車了解問「咩事呀？」Tesla車主回應：「碰瓷呀！」此時女子突然站起身，用手機扔向Tesla，Tesla車主及的士司機隨即大喝：「喂！停手！」

女子用手機扔向Tesla。（讀者提供影片截圖）

Tesla車主隨後拿出電話報警，女子停頓一會後，慢慢走向右邊車門破壞倒後鏡，之後更打開車門嘗試搶車，車主見狀後隨即上前阻止，不斷高呼「喂！喂！」

的士司機Mark停車後，拆下車Cam並下車繼續拍攝。女子先打了Tesla車主一拳，的士司機隨即上前喝止：「喂，做乜嘢呀你！」，Tesla車主亦稱「黐線㗎佢、癲㗎佢！」之後女子回頭，拗斷Tesla水撥，的士司機高呼「Lock咗部車佢先！」。Tesla車主嘗試阻止女子，一度將她壓向車身，惟女子向後撞開車主，再追着他打了數拳，影片就此結束。

女子除破壞Tesla車身外，更拳打車主。（讀者提供影片截圖）

的士司機Ｍark接受《香港01》電話訪問時憶述，當時見到有人疑「碰瓷」，他為保護Tesla車主，隨即取下車cam拍攝，並喝止涉事女子。其間女子破壞Tesla倒後鏡、拗爛水撥，更拳打車主，最後更拿出摺刀。Mark見到有刀後，隨即停止拍攝，「見到唔對路，保障咗自己先」，再上車駛至麼地道報警，其後有持盾警員到場拘捕女子。

Mark認為事件有影響他做生意，指女子坐在路中心影響交通，他又擔心會撞到對方，因為其的士與女子距離只有約1米，「如果佢係瞓喺度，隨時揩到我部車㗎！」

tesla車主表示有一名俄籍女衝出馬路懷疑碰瓷。（讀者提供影片截圖）

警方表示，今日清晨6時05分接獲一名男子報案，指他駕駛私家車至彌敦道、近美麗都大廈對開時，有一名女子突然走出馬路，取走私家車水撥拍打車頭；隨後亦有另一人報案稱目擊事件。另外有人報案指，一名女子從報紙檔拿走一把陶瓷刀，往海旁方向邊走邊揮刀。警員接報趕至，在天星碼頭附近截獲涉案27歲俄羅斯籍女子，以涉嫌「刑事毀壞」及「管有攻擊性武器」將其拘捕，並安排她往廣華醫院檢查。案件交由尖沙咀警區刑事調查隊第8隊跟進。