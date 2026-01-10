宏福苑大火︱昨發問卷今落閘　撐原址重建業主狠批：即係假諮詢？

大埔宏福苑五級大火災後重建方案掀波瀾。政府昨日（9日）向災民派發意向問卷，但財政司副司長黃偉綸今早（10日）卻「落閘」，指原址重建需時「不切實際」，更透露現址或改建社區設施，令大批渴望原址重建的業主群情洶湧。多名居民接受《香港01》訪問時，有居民稱：「咁問卷即係假諮詢？」有人則怒轟政府說法猶如「恐嚇」，質疑當局有能力特事特辦加快進度，卻以此引導居民放棄原址重建方案。此外，政府提出的回購呎價被指嚴重脫離市價，甚至擬動用善款收購業權，被斥本末倒置及無本生利。



范小姐表示不滿意問卷上提出的方案，質疑政府不應用善款用作收購業權。（翁鈺輝攝）

原址重建需約10年 居民反駁政府可特事特辦

財政司副司長黃偉綸今日在電台節目表示，原址重建因程序繁複，涉及處理業權等問題，需時9至10年，形容原址重建不切實際。居民戴先生及范小姐均認為昨日派發的問題彷彿在引導居民不要選擇原址重建。居民Kenneth則指：「政府如果本身已經有前設唔會原址重建，咁問卷即係假諮詢。」

此外，多名居民質疑為何原址重建需要10年時間，指出現時政府興建樓宇需時約6年，為何宏福苑需要10年時間，范小姐直斥：「我唔相信香港政府起樓辦事能力係咁差。」戴先生認為政府可以特事特辦，要求承建商加快進度，「我覺得呢個有恐嚇成份、恐嚇我哋要10年，你哋唔好過來住」。

戴先生認為政府可以「特事特辦」，要求承建商加快進度，不相信重建需耗時10年。（翁鈺輝攝）

對於黃偉綿指原址重建不切實際，范小姐希望政府應給予一個合理解釋：「唔好話死得人多、又傷感。運頭塘以前都係亂葬崗，你又攞嚟起樓。我唔覺得有咩問題。」她認為原址先能夠讓居民得到原來呎數的單位，以及居民及大埔的回憶：「我覺得我哋紮嘅根，我哋要返返去呢個位置！」

居民不滿政府現時收購業權呎價 指現時金額不合理

多名居民又質疑政府分別用6000元及8000元呎價收購業權，並不合理。居民李先生及范小姐認為，政府應用大維修前的呎價向業主收購，而不是大維修時的呎價，李先指出：「如果照返7年計嘅平均價，係應該而家未補地價嘅，就去到9000元；如果補咗地價起碼都1.3萬元，咁而家係唔合理。」

范小姐提到當年是以500萬元買入宏建閣483呎單位，由於未補地價，她只能取得不足300萬元，深感不公。彭太認為政府需要提出一個合理價錢，才會加以考慮。

財政司副司長黃偉綸今早（10日）在電台節目時表示原址重建因程序繁複，涉及處理業權等問題，需時9至10年，形容原址重建是不切實際。（資料圖片/周令知攝）

居民斥政府用捐款收購業權 質疑本末倒置

黃偉綸今日又提到，政府現時打算將宏福苑改建成社區設施，不會讓任何人在該幅土地上賺錢。李生擔心政府會出爾反爾，今日政府指不會原址重建，總有街坊被慫恿賣出業權，「但係你今日嘅講嘢，同聽日講嘢唔同。下屆政府亦都可以話政府收入不足，土地供應不夠，就要用宏福塊地賣俾發展商起樓。當然呢樣嘢梗係要收哂所有業權佢先可以做到。」

此外，李生及范小姐都認為政府不應該用各界捐贈居民的善款作購買業主業權之用。李先生斥此舉政府是「無本生利」：「唔可以用安民嘅錢去買我哋嘅業權，係要用返公帑，唔係用災民嘅錢。」他又提到，他日如果政府將宏福苑地皮賣給財團「啲錢係咪比返災民？ 唔係㗎嘛。」

李生擔心政府未來或會出爾反爾，出售宏福苑地皮，並斥政府以捐款用作收購是「無本生利」。（翁鈺輝攝）

范小姐則指，當初的善款是為災民重建家園，不是讓政府用作收購業權，她質疑：「以前政府收購地、收購業權，有無叫人出嚟款項？無。你係用公帑。點解要拎各界善心人士捐比我哋嘅錢、比我地重建嘅錢去嚟做收購？好唔fair（公平），本末倒置！」

居民：「宏福苑居民」唔係一個人 冀政府能讓居民「有得揀」

每個家庭各有自己需要，居民希望政府能提供合理方案，長遠安居樂業。居民譚先生認為，政府最優先考慮應該是居民意願，「因為『宏福苑居民』呢5個字，唔係一個人，係1900幾戶。」他認為無可能每個人的意見都一樣，應該政府一家要讓居民「有得揀」，不要1900多戶都選擇一樣的方案。