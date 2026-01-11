有片｜女子租屋後遭地產代理開門帶人「睇樓」險入屋　網民籲報警

一名女網民在社交平台發文，指遭地產代理帶人「睇樓」擅闖民居。網民指自己剛剛租住該單位，地產代理卻無端一度用鎖匙開門及按門鐘，要帶人進入單位，幸未能成功，直言「如果唔係我一個女仔喺屋企發瞓吓覺一堆陌生人入嚟都唔知點」。



《香港01》正就事件向地產代理監管局及美聯物業查詢。



「睇樓」女子指向門口疑惑道：「咦？有對鞋喺度」（Threads 影片截圖）

一名網民在Threads聲稱遭人擅闖民居，直斥：「Cls 咩世界」。文中稱，自己剛剛租住該單位，養了4隻貓，惟「今日我瞓瞓吓覺 有人想衝入埋」，片主指先被開門聲嚇醒，又聽到有人按門鐘，感到莫名其妙。後來翻查屋外鏡頭記錄，才發現原來被人用鎖匙開門，幸好自己「已經鎖咗個安全鎖 如果唔係我一個女仔喺屋企發瞓吓覺一堆陌生人入嚟都唔知點」

睇樓客疑惑單位門外有鞋 職員無理會照開門

影片顯示，昨日（10日）上午11時54分，地產代理男職員帶一男一女「睇樓」，一邊走向片主單位一邊介紹：「呢度一層6個單位」，其後男職員停在片主門口，「睇樓」女子指向門口疑惑道：「咦？有對鞋喺度」，但該男職員似乎充耳不聞，徑自用門鎖開門及按門鐘，嘗試開門後不果，他把鎖匙抽出，影片到此結束。

地產代理男職員帶一男一女「睇樓」。（Threads 影片截圖）

地產男職員徑自用門鎖開門及按門鐘。（Threads 影片截圖）

片主經了解後，得知原來是美聯物業男職員企圖開門，斥責「真係唔知而家呢啲公司可以做得咁差」，又指美聯以賠償3張價值$100的百佳券了事，直言「我覺得中介冇盡到中介責任就至少比返份佣岀嚟」。片主留言時稱已就事件報警，但警方指不涉及刑事，未受理案件。

其他網民紛紛在評論區留言，有網民提議片主報警及向地產代理監管局（EAA）投訴，亦有網民分享曾遭遇同樣事件「呢個情況我都試過，又係美聯。同一棟樓我租過兩次，第一次高層，第二次中層，所以啲保安認得我地一家，租第二次果陣比晒錢交晒匙，好彩保安姨姨醒目，佢同我講話美聯帶客睇我個單位，姨姨同個agent講個單位租出左成個星期」。