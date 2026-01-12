兩泰國抵港男涉藏總值$230萬大麻花　同遭海關拘控

香港海關昨日（11日）在香港國際機場偵破兩宗行李藏毒的販毒案件，共檢獲約11.5公斤的懷疑大麻花，估計市值約230萬元。兩宗案件的被捕人士，已各被控一項販運危險藥物罪，明日（13日）在西九龍裁判法院提堂。



行動中，人員共檢獲約11.5公斤懷疑大麻花，市值約230萬元。（海關提供）

首宗案件涉及一名39歲非本地男旅客，他昨日從泰國蘇梅飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李中發現約5.5公斤的懷疑大麻花，遂把他拘捕。

至於第二宗案件，37歲非本地男子同日亦從泰國蘇梅飛抵本港，關員在其寄艙行李中發現約6公斤的懷疑大麻花，遂把他拘捕。

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。