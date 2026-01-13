啟德地盤水缸擊斃工人│勞工處：暫停該地盤流動式起重機吊運工作

啟德昨午（12日）發生奪命工業意外，一名男工人在德高道一地盤內，懷疑被重達10噸的巨型水缸擊中，送院不治。死者多名親友趕往醫院了解，神情哀傷；有女親友要旁人擁抱安慰。據了解，33歲巴基斯坦籍男事主為家庭支柱，遺下當家庭主婦的妻子，和一對年僅3歲和2歲的兒子。



啟德德高道地盤一名男工人懷疑在吊水缸期間，遭水缸擊中，送院不治。（馬耀文攝）

勞工處表示對該宗工業意外表示高度關注。處方表示， 意外中一名男工在協助解除水缸頂索具期間，水缸突然移位，工人被夾於水缸與附近的鑽孔樁套管之間，送院後證實不治。對於在意外中有工友身故，「勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問」。

啟德德高道地盤一名男工人懷疑在吊水缸期間，遭水缸擊中不治，事主親友趕到醫院了解，神情哀傷。（羅日昇攝）

勞工處發言人續指：在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該地盤內使用流動式起重機進行吊運工作，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。勞工處亦正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施：「若調查發現有違例事項，定會依法處理。」

同時，為防止工人在解除索具時被吊運物撞倒或夾倒，勞工處提醒僱主應確保承托吊運物的地點需穩妥；以及制定解除吊運物上吊具的正確方法，以防止吊運物在解除索具過程中移位。根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，循公訴程序定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁兩年。