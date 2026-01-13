土瓜灣唐樓爆炸｜石油氣師傅教換罐留意氣閥　漏氣會嘶嘶聲傳烈味

土瓜灣北帝街一唐樓劏房單位昨晚（12日）爆炸，42歲姓黃男住戶燒傷墮樓，送院搶救後，情況危殆。據了解，事主早前購買爐具後，昨早自行更換石油氣罐，疑喉管接駁不穩，導致氣體洩漏，晚上抽煙時引致爆炸，跳窗逃生。



若市民沒有任何檢測工具，如何可以得知爐具或石油氣罐有氣體洩漏？有石油氣供應商表示，一般會以「一換一」送新收舊，如顧客預先購買備用，自行更換時要留意即使只有輕微漏氣，都會傳出「嘶嘶」聲及傳出濃烈氣味；又指現時的石油氣罐氣閥已「好安全」，一旦漏氣，會在短時間「截氣」。



土瓜灣北帝街唐樓劏房疑因石油氣洩漏導致爆炸，一間石油氣特許代理商的師傅明哥表示，若有漏氣，會聽到「嘶嘶」聲及聞到異味。（梁偉權攝）

《香港01》記者今午（13日）到訪土瓜灣下鄉道一間石油氣特許代理商，該店並非涉事單位的石油氣供應商。入行36年的師傳「明哥」表示，如石油氣罐或接駁喉管漏氣，會傳出味道，尤其劏房面積細小，石油氣味道會更加濃烈；漏氣時亦會傳出「嘶嘶」聲，即使只有輕微漏氣也「一定聽到聲」。

不同品牌的石油氣會有不同氣閥，不能一概而論。但明哥指，現今一般使用的石油氣罐氣閥都已「好安全」，一旦漏氣，會在短時間內截斷供氣。明哥以店內一罐石油氣示範，接上氣閥後，他先以手指擋着氣喉開口，之後將氣閥「啪」到「開」的位置，移開手指後，立即聽到「嘶嘶」漏氣聲，但約2秒後已再沒有聲音，顯示供氣已截斷。他之後要關上氣閥重開，才可再次供氣。

從事石油氣供應行業36年的明哥表示，現時石油氣罐的氣閥已「好安全」，一旦漏氣，會在短時間內截斷供氣。（梁偉權攝）

據了解，石油氣供應商若上門為顧客更換石油氣，一般會以「一換一」形式，送上新氣罐及代為接駁到爐具，並即時收走舊氣罐，安裝好新氣罐後亦會即場測試，確保沒有問題；若發現有漏氣，亦會立即查找原因，「譬如條喉漏氣嘅，咁咪同佢換喉囉；如果罐氣漏氣嘅，就同佢換過支氣」。

但若顧客是購買「士啤」（Spare，備用）石油氣，師傅只會放下新氣罐，讓顧客在有需要時自行換氣。

從事石油氣供應行業36年的明哥表示，若發現顧客的爐具沒有機電署「GU」標誌，便不會為對方安裝。（梁偉權攝）

明哥工作的石油氣供應商，店舖大門貼有機電工程署發出的「安全提示」，指出法例訂明自2003年起，所有供在香港使用的住宅式氣體爐具型號，必須先獲機電署批准，獲批准的氣體爐具必須附有「GU」標誌；另有宣傳單張提醒不可使用未獲批准或過期的氣體軟喉。

明哥指，若師傅上門為顧客安裝石油氣或爐具時，發現爐具沒有GU標誌，「唔會同佢裝㗎喇」，會提醒顧客換回合資格的爐具，才會代為安裝。機電署昨晚回覆《香港01》查詢時表示，爆炸事發單位的氣體煮食爐型號已獲批准。

機電署表示，更換石油氣瓶應由受過相關訓練的人，遵循正確步驟進行，以策安全。更換氣瓶前，應關閉所有相關的石油氣裝置及閥門，並確保附近空氣流通、沒有明火；更換後亦應輕輕用手拉動及轉動調壓器檢查，確保與瓶閥緊密接合，之後逆時針擰開瓶閥，留意是否有石油氣味或漏氣聲音，並接駁位置塗上肥皂水，確定沒有氣泡冒出，確保沒有問題後才石重新啟動氣體裝置。

案發在昨晚約6時48分，北帝街43至45號近新山道一座唐樓，一個低層單位發生爆炸，42歲姓黃男住戶隨後墮樓，他全身多處燒傷，清醒被送到伊利沙伯醫院搶救，情況危殆。

土瓜灣北帝街43至45號唐樓昨晚（12日）有單位懷疑發生爆炸，一名男子飛墮大廈對開路面。（fb土瓜灣之友/Joy Su）

機電工程署早前回覆《香港01》查詢表示，昨晚約7時15分接獲消防處通報，已隨即派員前往現場調查。經初步調查發現，涉事單位內有一瓶瓶裝石油氣和一台石油氣煮食爐，懷疑是由於石油氣瓶的接駁軟喉被拔除，導致氣體洩漏，隨後釋出的石油氣被點燃，引發此次事故。

署方指出，經由註冊氣體裝置技工進行現場初步檢查和測試，確認氣體煮食爐、接駁軟喉及石油氣瓶均結構完整，並未發現任何漏氣情況。同時，氣體煮食爐的型號亦已獲得批准。機電署已將相關石油氣裝置帶回，進行進一步調查和檢驗；消防處和警務處亦會繼續調查事件起因。

土瓜灣北帝街一唐樓劏房單位疑氣體洩漏導致爆炸，事發翌日可見，事發單位窗框飛脫，屋內一片凌亂。（梁偉權攝）

土瓜灣北帝街43至45號唐樓昨晚（12日）有單位懷疑發生爆炸，一名男子燒傷墮樓，被送到伊利沙伯醫院救治。（戴慧豐攝）