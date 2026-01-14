海關聯多地部門機場緝毒　3個月拘62人　檢逾1.4噸毒品值$4.3億

2025年全年，香港海關共檢獲約7.5噸毒品，其中5.3噸在機場範圍檢獲，佔總數約七成。在去年10至12月的大型國際聯合緝毒執法行動中，海關在香港國際機場及本港市內，聯同內地及海外執法機構在相關機場，合共破獲183宗販毒案件，共檢獲逾1.4噸毒品，市值約4.3億元，拘捕62名不同國籍人士（19至77歲）。



海關毒品調查科機場調查課監督黃雅綸（左）和機場科空運貨物第三組指揮官莫與嘉（右）講述行動詳情及總結成果。（蔡正邦攝）

去年第四季破183宗販毒案 檢逾$4.3億毒品

海關毒品調查科機場調查課監督黃雅綸交代行動成果，指香港國際機場作為亞洲樞紐，客流量及貨運量均極之龐大。尤其在年底，不法分子會企圖利用節日及旅遊高峰期，頻繁利用航空渠道走私毒品進出香港。有見及此，在2025年10月至12月期間，香港海關毒品調查科及機場科聯同多個內地及海外執法機構，共同展開一項聯合執法行動，重點打擊不法分子企圖利用客運及貨運渠道走私毒品的行為。

在此為期3個月的聯合行動中，香港海關在香港國際機場及本港市內，聯同內地及海外執法機構在相關機場，成功破獲183宗販毒案件。其中經客運渠道有40宗，貨運渠道則有143宗。行動中共檢獲約1.4噸懷疑毒品，主要包括；443公斤氯胺酮（K仔）、424公斤大麻、377公斤冰毒、37公斤可卡因、12公斤海洛英及16公斤搖頭丸等。所有毒品估計市值超過4.3億港元。行動中合共拘捕62名不同國籍人士，年齡介乎19至77歲。

+ 3

機場科空運貨物第三組指揮官莫與嘉介紹不法分子的各種販毒手法。兩宗涉及入境航空旅客案件分別發生於去年10月及12月。第一宗發生於10月20日，海關人員在機場入境大堂截查一名從德國法蘭克福抵港的32歲非本地男旅客，檢查其兩件大型行李箱時，X光影像顯示內部僅有少量衣物，與長途旅客特徵不符。經詳細檢查，發現箱內藏有40公斤懷疑氯胺酮（K仔），市值約1,800萬港元。這宗案件是今次行動中檢獲毒品數量最多、市值最高的航空旅客販毒案。

第二宗發生在12月22日，一名25歲本地男旅客由南非約翰尼斯堡抵港，海關人員清關時發現，即使清空行李箱內所有物品，箱體依然異常沉重。經X光檢查後，證實行李箱設有夾層，藏有5.36公斤懷疑可卡因，市值約400萬港元。

香港海關與16個執法機構情報交換 偵破22宗案緝223公斤毒

黃雅綸續指，指在今次聯合行動中，香港海關加強情報交流機制，與16個內地及海外執法機構緊密合作，進行即時及高效的情報共享，共同開展研判及風險評估，以有效追擊及攔截航空販毒的活動。在加強情報交換模式下，內地海關緝私局、澳門司警、德國、法國、新西蘭及泰國海關共偵破22宗案件，拘捕12不同國籍的人，緝獲約223公斤毒品，估值約7,000萬港元。

其中有4宗案件經即時情報交流，由香港海關在本地拘捕4名骨幹成員，並檢獲約101公斤氯胺酮。此外，新西蘭海關亦在當地偵破8宗非法進口麻黃鹼（毒品原材料）案件，截獲57公斤原材料，在香港市值約數十萬元；若在當地加工後，估計可製成64公斤冰毒，新西蘭黑市價值增至2.96億港元。該次行動成功從源頭打擊販毒集團的製毒供應鏈，阻止後續製毒活動。

除了在機場嚴密把關，堵截毒品流入香港外，香港海關亦積極透過監控遞送行動將執法伸延至市內。以行動中其中一宗案件為例，海關人員在機場截獲15公斤氯胺酮後，隨即進行監控遞送行動，成功在市內拘捕兩名涉案者；隨後在大埔一村屋單位內，再搜獲1公斤大麻花、40粒依托咪酯煙彈、660克液態依托咪酯。660克液態依托咪酯，足以製造6,600顆煙彈。海關相信是次行動搗破一個依托咪酯煙彈的製造及分銷中心，有效瓦解相關的販毒網絡。

海關人員在機場截獲15公斤氯胺酮後，隨即進行監控遞送行動，成功在市內拘捕兩名涉案人士。隨後在大埔一村屋單位內，再搜獲1公斤大麻花、40粒依托咪酯煙彈、660克液態依托咪酯。（蔡正邦攝）

集運45天免費儲倉期 遭販毒集團利用存毒寄毒

近年販毒集團不斷轉換手法，試圖透過集運及代購公司作為掩飾，將毒品運入香港，以降低營運成本並逃避執法部門的追查。不法分子通常會先使用集運及代購公司的服務，將毒品包裹寄入香港；包裹到達後，他們刻意不提供送貨指引，將毒品包裹一直存放於倉庫中。由於這類公司一般提供45天免費儲存期，販毒集團正利用此安排，無需自行設立及營運毒品倉庫，從而減低被調查的風險及相關成本。

有見及此，香港海關積極與集運及代購公司建立緊密的合作機制，定期向業界提供情報及風險指標，包括可疑貨物類別、可疑寄件人及收件人資料、可疑聯絡方式及異常貨物處理的安排。一旦業界發現相關可疑情況，會即時通報海關跟進調查，從而有效堵截毒品流入。在過去半年，海關透過與業界的合作策略，共截獲8件藏有毒品的集運包裹，包括18.4公斤大麻及1公斤冰毒，並成功拘捕一名涉案者。

海關毒品調查科機場調查課監督黃雅綸講述行動詳情。（蔡正邦攝）

2025年全年，香港海關共檢獲約7.5噸毒品，其中5.3噸是在機場範圍檢獲，佔總數約七成。這充分反映國際販毒集團持續以航空渠道作為將毒品走私進入香港的主要途徑。早在2025年6月至8月展開的「勇擊行動」中，海關主力針對打擊航空旅客販運毒品的活動，成效顯著；而是次行動同樣對國際販毒集團構成打擊，進一步遏止毒品流入香港。

為達到此目的，香港海關在機場採取全方位、多層次的執法策略，利用不同手段嚴防毒品經客運或貨運渠道流入。同時，海關加強對中轉旅客及貨物的風險評估與抽查，例如在機場禁區範圍展開行動，針對可疑的過境旅客，堵塞販毒集團利用中轉作為掩護的漏洞。行動中，海關偵破了2宗涉及中轉旅客及16宗涉及中轉貨運的販毒案件，檢獲包括33公斤大麻、3.5公斤冰毒及2公斤可卡因，並拘捕一人。

機場科空運貨物第三組指揮官莫與嘉分享行動細節。（蔡正邦攝）

海關除阻止毒品流入香港，亦會阻止不法分子利用香港作為跳板，將毒品經香港帶往世界各地。此外，海關亦積極與海外執法機構合作，追查出口個案的相關資料，從本地源頭作出跟進調查，以瓦解販毒網絡。透過以上多管齊下的措施，從源頭、中轉站及最終目的地，對整個航空販毒鏈條佈下天羅地網，全面保障香港作為國際航空樞紐的安全。

黃雅綸提醒市民，世界沒有免費午餐，市民切勿接受所謂「送機票、酒店」或「幫人帶貨」以換取酬勞或旅遊機會的誘惑。他指免費的東西往往是最貴的，切勿誤信不法分子，若接受他們所謂的好處，只會抱憾終身。

此外，法庭在判刑時，不會因為犯罪者的歲數而將其視為減刑因素。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬港元。此外，從其他地區將毒品販運到香港，法庭判刑時會將其視為「加刑」因素，請切勿以身試法。

香港海關表示，作為香港的把關者及守城者，會繼續堅守崗位，精準打擊販毒活動，維持本港法治。同時，海關會持續與內地及國際執法夥伴保持緊密聯繫，發揮「超級聯繫人」的角色，共同打擊跨國及跨地域的毒品犯罪活動，令毒販無所遁形。