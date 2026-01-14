海關國際緝毒｜越南抵港急凍蠔有古怪　關員工具鑽肉搜$540萬冰毒

香港海關於去年10至12月在香港國際機場，進行大型國際聯合緝毒執法行動，成功破獲183宗販毒案件，共檢獲1.4噸毒品，市值約4.3億元，拘捕62名不同國籍人士（19至77歲）。機場科空運貨物第三組指揮官莫與嘉指，不法分子以「以假亂真」的方式，將毒品偽裝成或藏於急凍食品、大型機器或節日禮物以逃避追查。



除兩宗涉及入境航空旅客案件，莫與嘉分享3宗涉及空運貨物及郵件販運毒品的案件。第一宗發生在11月8日。海關檢查一票17箱由越南付運抵港、報稱載有衣物及電子零件的貨物。X光檢查發現其中兩個發泡膠箱影像有異。打開後發現箱內分別裝有18袋急凍蠔肉，每個膠袋重量不一致及密度異常，其中10袋蠔肉異常地重。關員用工具鑽入蠔肉中心後，檢獲10公斤懷疑冰毒，市值約540萬港元。

第二宗案件發生在12月3日。機場科海關人員根據風險評估及情報分析，檢查一票由墨西哥付運香港、重約210公斤報稱載有「車床甲板」的木箱貨物。X光影像顯示貨物密度不一，反映結構異常。車床甲板一般用作固定工件用的配件，海關認為以高昂航運費由墨西哥進口該批貨物並不尋常。由於金屬密度太高，普通工具未能成功拆開甲板，海關遂尋求消防處協助，以大型鑽破工具在甲板表面鑽孔，最終在內搜獲34.7公斤懷疑冰毒，市值約1,180萬港元。

最後一宗案件發生在12月11日。海關檢查兩件由墨西哥付運寄港、共重約25.2公斤報稱載有食物及糖果的空運郵件。打開紙皮箱後，除了一些普通衣物、毛巾及零食，關員還發現5支各重約4公斤、用聖誕禮物包裝紙包裹，聲稱裝有「石材保護劑」的塑膠樽。由於同類產品在本地已有出售，由墨西哥高價空運來港，更將貨品包裝成聖誕禮物，做法極為可疑。人員亦發現樽口有重新密封痕跡，打開封口發現白色液體，經測試後，共檢獲20.8公斤懷疑液態冰毒，市值約1,059萬港元。

去年12月11日，海關在兩件由墨西哥付運寄港、共重約25.2公斤報稱載有食物及糖果的空運郵件中，發現5支各重約4公斤「石材保護劑」的塑膠樽，並在內檢獲20.8公斤懷疑液態冰毒，市值約1,059萬港元。（蔡正邦攝）

總結上述3案，莫與嘉指不法分子「以假亂真」，將毒品偽裝成急凍食品、大型機器或節日禮物作掩飾，以逃避追查。但在高科技設備及嚴謹清關流程下，這些偽裝皆無所遁形。