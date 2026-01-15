啟德承豐里奪命工傷｜疑升降台失重心　撞63歲水泥工致夾斃

昨日（14日）本港接連發生兩宗奪命工業意外，其中63歲姓張水泥工人在啟德承豐里地盤，身體夾在升降台與大門中間，解困後送院，惜告不治。據了解，懷疑是處於暗斜的升降台失重心撞向事主，令他被夾斃。



承豐里昨日（14日）發生奪命工業意外。（資料圖片/羅日昇攝）

據了解，死者是地盤的水泥工人，昨日（14日）午膳後到B2層的升降機大堂工作。至同日下午4時15分，姓黃工友（67歲）前往找尋準備相約下班，卻見事主被夾在升降台與大門中間，連忙通知安全主任及報警。安全主任叫來死者另一同事幫忙拯救，該名姓潘同事（63歲）在拯救期間操作升降台時不慎被鎅傷右耳，須送往聯合醫院治理。

最後事主由到場消防及警方救出，當時已沒有呼吸脈搏，送往聯合醫院搶救不治。

警方經初步調查顯示，地盤有暗斜，導致升降台失重心撞向事主，令他被夾於升降台與大門中間。案件列工業意外，由牛頭角警區刑事調查隊跟進。

啟德承豐里一個地盤昨日（14日）發生奪命工業意外，有工人救人時耳朵受傷送院。（羅日昇攝）

工業傷亡權益會今日（15日）早上到葵涌殮房，協助死者家屬辦理認屍手續。工權會總幹事蕭倩文對事件表示非常痛心，她指出升降台意外不斷發生，本月初沙田威爾斯醫院地盤有工人夾在橫樑與升降台之間，頭部受傷，雖然目然傷勢有好轉，但情況仍然是非常嚴重。

蕭續稱，短時間內又發生升降台意外，有關方面要認真檢討升降台的安全裝備，或是要強制工人接受培訓，嚴謹執行；當局亦須檢討是否要立法改善安全問題。

工權會總幹事蕭倩文促有關方面認真檢討升降台的安全裝備。（黃學潤攝）