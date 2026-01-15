荔景祖堯邨奪命火｜78歲翁燒傷亡　家屬傷心認屍

昨日荔景祖堯邨發生致命火警，造成一名78歲姓葉老翁燒傷死亡，起火原因相信與燃點艾草有關。今日（15日）兩名死者家屬到葵涌公眾殮房認領遺體，神情哀傷。



兩名死者家屬到葵涌公眾殮房認領遺體。（黃學潤攝）

昨日（14日）中午12時41分，警方接報荔景祖堯邨啟謙樓一個低層單位發生火警。消防員到場18分鐘後將火救熄，在單位內發現一名78歲姓葉老翁，他右上半身及頭部燒傷，現場證實不治，其死因有待驗屍後確定。

消防員在單位內調查。（羅敏妍攝）

有街坊稱，在涉事單位居住的老翁多日未見現身。消防處指，死者近日行動不便，並有燒艾草的習慣，現場亦發現有燃燒中的艾草，起火原因相信與燃點艾草有關。

消防員在單位睡房內救出一名昏迷男子，由救護員證實當場死亡。（梁偉權攝）

消防處助理消防區長李啟聰表示，於昨日下午12時41分接報指荔景祖堯邨啟謙樓一單位起火，消防接報後5分鐘到場，火警位於5樓住宅單位，面積約8米乘5米、約400呎單位，單位擺設正常，沒有太多雜物。起火位置涉3米乘2米睡房，由於接獲多個火警個案，額外調派搜救隊助居民疏散。行動中，消防共出動13輛消防車及3架救護車，一共71名消防及救護人員，動用一隊煙帽隊及一條喉灌救，約10分鐘後完成救火行動。消防員在單位睡房救出一名昏迷男子，由救護員證實當場死亡。

火警起因有待調查。（羅敏妍攝）