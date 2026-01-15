油麻地命案｜中年漢疑吸毒過量亡被棄街頭　警搗樓上毒窟拘12人

油麻地今日（15日）發生命案，一名男子疑吸食過量毒品暈倒在單位內，被3名癮君子拖至上海街415號街頭對開，途人發現報案，事主被送往廣華醫院後不治。



警方調查後，在樓上一單位搗破一個毒窟，並以涉嫌「經營毒窟」、「販毒」及「吸毒」拘捕12名男女。當中一女在被捕期間，嘗試利用他人身分頂替，涉「誤導警務人員」被捕。警方在場檢獲毒品，包括10粒懷疑咪達唑侖及一批懷疑吸食工具。



警方在上海街調查。（翁鈺輝攝）

事發今日（15日）凌晨，警方接獲途人報案，指一名男子倒臥在上海街415號街頭，懷疑暈倒。救援人員接報到場，58歲姓李男子昏迷被送往廣華醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。據悉，死者有不良嗜好，疑吸食過量毒品。

經初步調查後，人員在上海街415號樓上單位，以涉嫌經營毒窟及販運危險藥物，拘捕52歲姓黃男子；另外11人（年齡介乎32歲至56歲），當中9男兩女，10人為本地人，其中1男為尼泊爾裔（持香港身分證），則涉嫌服食危險藥物被捕。另外，46歲姓馮女子在被捕時，嘗試利用他人身分頂替，涉嫌誤導警務人員被捕。

調查顯示，死者在單位懷疑暈倒後，被其中3名被捕男子拖行至大廈對開街頭。所有人現正被扣留調查，案件交由油尖警區反三合會行動組跟進。警方在單位內檢獲毒品，包括10粒懷疑咪達唑侖及一批懷疑吸食工具。

3名男子早前被帶上警車。（翁鈺輝攝）