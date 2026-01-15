屯門市廣場開槍｜半間大家樂食客逃命　單車少年憶與刀手擦身而過

屯門市廣場今晚（15日）發生開槍案，一名挾持途人的持刀漢被警員擊斃。案發時，商場大批顧客倉皇逃命，「半個大家樂嘅人都衝咗出去」。一名目擊事發經過的單車少年，向《香港01》憶述驚險一刻，指踩單車從疑犯身旁擦身而過，僅幾厘米的距離，「2至3cm，把刀向我右邊！」疑犯更欲舉刀施襲，少年慌忙踩單車逃走，避過一劫。



龔少女（左一）與楊青年（右二）憶述當時與刀手擦身而過。 （林振華攝）

姓楊少年憶述，跟刀手距離十分近，僅有幾厘米的差距。（林振華攝）

姓楊少年指，與友人踩單車經過上址，「我哋本身踩緊單車，突然間見到有條友攞住把刀」，他憶述跟刀手距離十分近，僅有幾厘米的差距，當時刀手正在舉刀揮動，「把刀就喺隔離，喺我隔離經過，佢舉起把刀想斬」，期間有人狂走狂叫，於是他們立即騎車逃離現場，「好驚咁，踩好快‥‥‥踩車避開咗佢」。

他形容，持刀男子精神有異，沒有說話，「好似傻傻哋咁，好似想攞把刀斬人咁。」及後，他們再截返現場，已得悉刀手被警員開槍制服。同行友人龔小姐則表示，見到刀手時「唔知點做即刻跑，即刻推單車跑。」她事後想起仍心有餘悸，指日後若遇到相同事件，「好遠就跑啦，唔敢（走）近」。

在附近餐廳用膳的男食客，則表示開槍時，食客慌逃。 （林振華攝 ）

另一名在附近快餐店用膳的食客陳先生則表示，事發一刻他於友人正在點餐，未料「嗌到中途突然間聽到有好多人尖叫」，期間更疑似傳出兩下槍聲。 食客聞聲逃生，「跟住半個大家樂嘅人都衝咗出去。」期間，有人大叫「斬人」，情況緊張。

開槍現場地上則遺下大灘血漬及紗布包紮用品。（香港01記者攝）

