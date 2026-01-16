PTU男警遴選飛虎隊身故　今榮譽喪禮出殯安葬浩園　家屬傷心拭淚

31歲機動部隊（PTU）總部教官兼高級督察，去年12月4日在南丫島對開海面進行警方特別任務連（SDU，俗稱飛虎隊）進階遴選測試時跳水，但完成跳水後失知覺，留醫6日後不治。警務處在九龍紅磡世界殯儀館為死者舉行榮譽喪禮，昨日（15日）設靈、今日（16日）早上在殯儀館舉行葬禮後，靈車車隊駛往和合石「浩園」，家屬及同袍在浩園作最後告別時，有家屬傷心拭淚。



【中午12時許】靈車車隊抵達和合石墳場內的「浩園」，準備進行安葬儀式。家屬及其他警員已進入浩園等候。其後扶靈隊伍護送蓋上黑布的靈柩進入浩園。其後仵工將靈柩放進墓穴。親友及同袍輪流致意。

親友捧著遺照。（蔡正邦攝）

同袍到浩園作最後致散。（蔡正邦攝）

扶靈隊伍護送靈柩進入浩園。（蔡正邦攝）

扶靈隊伍護送蓋上黑布的靈柩進入浩園。（蔡正邦攝）

扶靈隊伍向靈柩致敬。（蔡正邦攝）

扶靈隊伍向靈柩致敬。（蔡正邦攝）

（蔡正邦攝）

家人傷心拭淚。（蔡正邦攝）

【上午10時半】喪禮儀式完畢，靈車隨即駛離靈堂，殯儀館外有大批警員及銀樂隊列陣致敬。在交通警員開路下，靈車駛往浩園。

喪禮儀式完畢，靈車駛離靈堂，殯儀館外有大批警員及銀樂隊列陣致敬。（黃煦緻攝）

【上午10時】葬禮正式開始，以道教儀式進行。

【上午9時15分】陸續有官員到達殯儀館，包括警務處處長周一鳴、公務員事務局局長楊何蓓茵及保安局局長鄧炳強等。

今日（16日）早上9時15分左右，警務處處長周一鳴到達殯儀館。（黃煦緻攝）

今日（16日）早上9時15分左右，警務處處長周一鳴到達殯儀館。（翁鈺輝攝）

警員在靈堂外列隊致敬。（黃煦緻攝）

靈堂中央橫匾掛有「浩氣長存」大字。（黃煦緻攝）

PTU男警遴選飛虎隊身故，今日以榮譽喪禮出殯。（黃煦緻攝）

早上8時左右，警員在場打點。（黃煦緻攝）

警務處在九龍紅磡世界殯儀館為死者舉行榮譽喪禮。（黃煦緻攝）

▼1月15日設靈▼

昨日（15日）晚上，保安局局長鄧炳強及警務處處長周一鳴，抵達殯儀館致哀；逗留約15分鐘後，鄧炳強先行離去。（羅日昇攝）

昨日（15日）保安局局長鄧炳強及警務處處長周一鳴，抵達殯儀館致哀。（羅日昇攝）

該名高級督察2016年加入警隊，2021年晉升為高級督察。同袍離世後，警務處處長周一鳴形容對方「年青有為、好有毅力、表現優越」，對事件感到痛心。

事發於2025年12月4日中午，警隊特別任務連（俗稱「飛虎隊」）在南丫島對開海面進行「進階遴選」測試，一名31歲機動部隊（PTU）總部教官兼高級督察，完成8米高橋跳水後表現不適，之後失去知覺。他被送往瑪嘉烈醫院搶救及接受腦部手術，留醫6日最終不治。

運輸署表示，為配合警隊喪禮儀式，以下臨時交通安排將於2026年1月15日至2026年1月16日實施：

道路封閉

以下路段將會於2026年1月16日約上午10時至約中午12時實施間歇性封閉，禁止所有車輛駛入：

暢行道及暢行里。

上述期間所有沿老龍坑街（南行）行駛的車輛，須右轉入溫思勞街（西行）。

暫停使用泊車位

以下泊車位將於2026年1月15日下午1時至2025年1月16日下午1時暫停使用：

位於暢行道近暢行里的三個收費錶泊車位（編號7689B、7690B及7697A）；

位於溫思勞街近必嘉圍的兩個收費錶泊車位（編號7695B及7696B）；及

位於安靜道的三個收費錶泊車位（編號7692AB及7691B）及一個傷殘人士泊車位；及

位於老龍坑街的11個收費錶泊車位（編號7647AB, 7648AB, 7649AB, 7676B, 7677AB, 7678AB）及兩個傷殘人士泊車位。

警方將視乎當區情況而實施封路及交通管制措施。駕駛人士請保持忍讓，並遵從警務人員的指示。