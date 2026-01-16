城門水塘烏鴉遭魚鈎勾住掛樹　消防上山落水救　市民讚：真心佩服

城門水塘一隻烏鴉懷疑被魚鈎纏腳勾脷浴血，卡在離地數米高的樹枝上，途經市民欲救無從，報案求助後，消防員爬梯、下水嘗試約半小時，終成功救下烏鴉。報案人事後在網上發帖，「真心佩服呢班消防員，為咗一隻烏鴉上山落水，真係好感動」。



城門水塘一隻烏鴉被困在離地幾米高的樹枝上，消防接報到場拯救。（Threads@trashhunter_shingmunreservoir）

該名市民在Threads發出的首個相關帖文，附上烏鴉被倒吊在樹枝的影片，可見烏鴉一隻腳被類似魚絲纏着，魚絲的另一邊則卡在樹枝上。烏鴉不時發出「鴉、鴉」叫聲，偶有掙扎，但幅度不大。

帖主指，該隻烏鴉已被困最少逾15分鐘，他曾向嘉道理農場求助，獲建議致電愛護動物協會，但愛協電話一度「無人聽」，於是發帖向網民求助。

城門水塘一隻烏鴉被困在離地幾米高的樹枝上，途經市民邊嘗試聯絡愛護動物協會，邊在社交平台發帖向網民求助。（Threads@trashhunter_shingmunreservoir）

帖文吸引大批網民回應，不少人建議帖主致電999報案，等消防到場救援；更有攀樹師留言，表示已收拾好工具，可隨時到場協助救雀。

至下午3時許，帖主發出新帖文，表示烏鴉已平安獲救。他憶述，首次致電愛協時，因「等咗好耐都冇人聽（電話）」，故上網發帖求助。惟其後發現山上沒有信號，連社交平台也用不到，遂再次致電愛協，但愛協職員亦表示因烏鴉被困位置太高，「佢哋救唔到」，故建議帖主致電999求助，並指愛協亦會派員到場協助。

帖主續說，報案後約半小時終有消防員趕到，他們視察環境後便開始準備救援，攀上長梯鋸斷樹枝，「因為棵樹係水塘邊，樹枝鋸開之後烏鴉有機會跌落水，所以其中一位消防員喺水邊戒備，最後仲要跳落水救烏鴉」。約半小時後，消防終成功救到烏鴉。

從帖主上載的照片顯示，烏鴉被吊着的位置離地最少3、4米。消防員將牠救下後，再用工具剪開卡在牠腳上的魚鈎。帖主亦在留言補充，見到烏鴉身上「起碼有三四個魚鈎勾住，流哂血」，更有魚鈎「勾住咗條脷」，「嗰吓見到都覺得痛」。

城門水塘一隻烏鴉被困在離地幾米高的樹枝上，途經市民曾聯絡愛護動物協會及向網民求助，最終報案，由消防員趕到救下烏鴉。（Threads@trashhunter_shingmunreservoir）

帖主表示，發出首個帖文後，因山上信號差，他以為發帖失敗，「結果miss（錯過）咗好多訊息，真係唔好意思，令大家白擔心」。網民見到烏鴉平安獲救，亦鬆一口氣，有人向帖主說：「多謝消防員，

但更多謝你啊，好人一生平安」。帖主則在帖文寫道：「雖然今日有啲熱，但真心佩服呢班消防員，為咗一隻烏鴉上山落水，真係好感動。」

警方表示，於今早10時49分接獲一名市民報案，指他在城門水塘行山，經過大城石澗後，見到一隻雀鳥被鈎勾在樹上。警方列作毋須警方到場的動物發現案。消防處亦在相若時間接報，指城門水塘有雀鳥被鐵線纏腳，派員到場處理並通知愛護動物協會跟進。