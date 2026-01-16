屯門開槍｜資深警官指刀捅可致命　0.5秒千鈞一髮開槍屬合理決定

屯門市廣場昨晚（15日）發生開槍案，34歲越南裔本地男子，闖入DONKI廚房取走利刀後，挾持一名女途人，最後遭警員連開兩槍擊斃。有資深警官直言當時擎槍警員沒有掌握太多有關兇徒的個人資訊，眼前兇徒有利刀在手、女途人生命受威脅，只有「0.5秒的決定」，開槍屬於合理。



死者母親及親友在殮房認屍期間，有親友哭訴警方為何要開槍打死他，質疑射腳可令他失去活動能力；亦有網民指近距離開槍，有機會傷及該名被脅持的女途人。

一名資深警官接受《香港01》訪問，認為事件千鈞一髮，開槍是合理的決定。他指出，相信當時擎槍警員未掌握太多資料，「未知佢係精神病、受毒品影響之類」，當時當地的角度，只知有人在商場持刀四圍揮舞，嚇到途人四散，並意圖斬人；而對方手持的並不是刀仔，是一柄大刀，女途人被捉住，背靠牆壁，生命備受威脅，若捅中女途人足以致命，「可能拉埋嚟捅一刀，刀太長，就致命」、「唔開槍個女途人好大機會會無命」。

屯門巿廣場昨日（15日）發生開槍案， 一名越南裔本地漢持刀脅持女途人，被警方開槍擊斃。（資料圖片）

「呢個決定真係千鈞一髮」該名資深警官分析，兇徒未必願意談判，有可能揮刀襲擊女途人，「好近，女途人喺前面，同兇徒唔知有冇半個身位，幅度好窄」、「把刀太長，會致命」。誠然開槍有機會打到女途人，「但相信佢哋（警員）有信心，嗰下好直覺地開槍」。

他指出要「early intervention（早期介入）」，特別是恐佈活動中，有致命武器出現，有機會造成傷亡，要主動介入，而非封鎖現場等談判。他強調：「係0.5秒的決定，當時當刻唔會有咁多資訊，唔會有時間坐低分析。事後質疑太多嘢，係唔太公平。」因此他認為「及早介入係啱，開槍嗰下，一定係合理」。

至於何以沒有使用太多的胡椒噴劑，高級警官稱胡椒噴劑對一般人是有效的，但若受毒品或酒精影響，未必有用。過程中，先口頭警告，然後使用胡椒水劑，再開槍，由非致命武器升級至致命武器，均符合守則。

有影片可見到，警員開槍後，增援隨即從屯順街跑至屯匯街開槍現場支援，有增援人員高呼「開槍有冇？邊個開嘅？」開槍警員回答﹕「有開」並舉手示意，同袍隨即安排他離開疑犯及替補其工作。資深警官表示，因為開槍後，無論是否打中目標，心理上會好震撼，當刻要退下來，交其他同僚跟進處理，「等佢休息下，組織返件事」。若增援未到或人手不足時，該警員會繼續其工作確保現場受控。

他相信開槍警員事後會見警隊心理服務科，預料他們可以繼續工作，「相信（開槍）係無錯，係正確決定，唔會被調去做文職，可能放吓假，唔會人事調動。」