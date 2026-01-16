凹頭濾水廠男子墮硫酸鋁溶液池　擦傷及眼部不適　工友拋水泡救人

八鄉錦田高埔新村凹頭濾水廠發生意外。今日（16日）下午3時46分，一名44歲男子，據報失足跌入一個1米乘1米的水池，在場人士立即拋下救生圈及報警。男事主獲救後，清醒送往屯門醫院治理。



據了解，事發時一輛貨車運載化學品到上址，涉事男工人在旁視察，期間懷疑誤推水池圍欄，失足墮池，該水池內含有化學物；男工人手部擦傷，眼部疑接觸化學物後不適。警方將案件列作「有人意外受傷」處理。



水務署回覆查詢時稱，一名化學品供應商員工，今午運送化學品到凹頭濾水廠期間，墮進硫酸鋁溶液池而受傷，救護車到場後，他自行步上救護車送院。經過檢查後，除輕微擦傷和眼睛輕微不適外，並沒有其他不適，正在醫院接受觀察。署方正調查意外成因。



傷者被送到屯門醫院治理。（資料圖片）

翻查資料，凹頭濾水廠由1992年開始營運，主要過濾東江水及來自船灣淡水湖的「原水」，每日產量為0.33百萬立方米。濾水廠一般會使用硫酸鋁（aluminium sulphate）作淨水藥劑。

水務署指，硫酸鋁又稱明礬，屬濾水廠常用化學品，濾水廠在食水處理中加入明礬，以清除食水中雜質。

凹頭濾水廠。（Google Map截圖）

資料顯示，人體若接觸硫酸鋁，受傷嚴重程度取決於接觸時間與濃度，有機會導致皮膚發紅、搔癢或灼熱感；亦有可能造成化學性灼傷。硫酸鋁亦會刺激眼睛，可能引起劇烈疼痛、發紅及流淚；誤食則可能導致口腔、食道及胃部灼傷等症狀。