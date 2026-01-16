社交平台登假借貸廣告呃逾$45萬　65歲香港清潔工澳門落網

一名任職清潔工的65歲香港男子，涉嫌在社交交台發布虛假借貸廣告，騙取最少4名貸款者共逾39萬人民幣和1.1萬澳門元（折合共逾45萬港元）。港漢前日（14日）入境澳門時被司警拘捕，以詐騙（相當巨額）罪及清洗黑錢罪，將他移送檢察院偵辦。



一名65歲香港男子涉發布假借貸廣告，騙取折合共約40萬港元款項，被澳門司警拘捕，警方在其身上檢獲現金及手機。（fb司警教室）

司警表示，首名事主於上月8日，在社交平台見到一則「香港澳門貸款」廣告，聯絡後按騙徒指示傳送借貸申請，並多次掃描對方提供的二維碼，共約29.2萬元人民幣（約32.7萬港元）轉到兩個內地支付平台帳戶，以及將5,200澳門元轉到一個澳門銀行帳戶；亦按照騙徒要求，用自己的澳門銀行帳戶，協助收取一筆6,200澳門元款項，並兌換成人民幣後轉到指定的內地支付平台帳戶。

該名事主因沒有借得任何款項，遂向司警報案。同時，向該名事主帳戶在入6,200澳門元的另一人，亦報案指墮入同類騙局。

司警資訊罪案調查處接手調查案件，鎖定涉案65歲姓王香港男子身份，前日在港珠澳大橋澳門口岸將他拘捕，在其身上檢獲6.4萬港元現金及手機。

調查顯示，王男利用兩名內地支付平台帳戶，除收取上述兩名事主的款項外，帳戶涉及另外兩宗同類案件，分別於騙去兩名澳門女子共逾10萬元人民幣（約11.2萬港元）。