警新界北交通執法拘兩男　向100超速司機發告票　扣16非法改裝車

新界北總區交通部執行及管制組特遣隊，一連兩日（1月17日至18日）在區內進行代號「火炬」（FOSSINGTON）行動，加強執法打擊交通違例事項，重點打擊非法改裝、超速駕駛及其他相關罪行。



行動中，警方向10部涉事車輛發出欠妥車輛報告，扣查16輛懷疑非法改裝車輛，發現約100輛車超速行駛，將發出告票，人員亦就其他交通違例項，共發出約120張定額罰款通知書。另外，亦拘捕兩名男司機，分別涉嫌「駕駛未獲牌照車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛時沒有掛上『學』字牌」及「駕駛時沒有合資格駕駛教師陪同」。



行動期間，人員於屯門、元朗、吐露港公路、大美督、鹿頸路及新娘潭路一帶，截查約50輛懷疑涉及非法改裝的私家車及電單車。經初步檢驗後，其中13輛私家車及3輛電單車，懷疑經非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉案車輛已被扣留於大欖涌車輛檢驗中心待進一步檢驗。此外，人員亦向另外10部涉事車輛發出欠妥車輛報告。

人員亦偵測到約100輛車輛超速行駛，並將會向有關司機發出告票。人員亦就其他交通違例項共發出約120張定額罰款通知書。

此外，行動中，人員共拘捕兩名本地男子。一名49歲男子涉嫌「駕駛未獲牌照車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕人已獲准保釋候查，並須於2月中旬向警方報到。另一名24歲本地男子則涉嫌「駕駛時沒有掛上『學』字牌」、「駕駛時沒有合資格駕駛教師陪同」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，正被警方扣留調查。

警方呼籲駕駛人士切勿以身試法，並會繼續加強執法打擊非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。