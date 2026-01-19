有片｜九龍公園麥當勞群鴿「搶劫」掃薯條　男童欲救無從抱頭呆望

野鴿在香港隨處可見，經常成群結隊出沒。網上瘋傳一段影片，可見10多隻野鴿群，公然在九龍公園麥當勞戶外用餐區「搶劫」食客，肆無忌憚佔領餐盤、推倒飲料食物，橫掃枱上枱下，有男童親睹食物被掠奪，欲救無從。有目擊者在網上表示，「當日我坐隔離枱，有一隻做先頭部隊，先搶一條薯條，個妹妹嚇親起身離座，下一秒就已經係片入面嘅狀況。」



事件引起網民熱議，有人推測附近有人餵雀，亦有人估計鴿群長期捱餓而搶食。翻查互聯網，原來九龍公園麥當勞，已三番四次被群鴿「搶劫」。漁護署回覆查詢時表示，曾於今年1月7日到場巡視及提供意見，去年亦與相關部門聯合進行兩次針對非法餵飼的行動。就野鴿滋擾情況，署方會按需要向受影響人士或相關物業管理人，提供防治野鴿滋擾的建議。



網上流傳一條影片，可見野鴿群在九龍公園麥當勞戶外用餐區「搶劫」食客，佔領餐盤，肆無忌憚地瘋搶食物。（threads@sweethxm0428影片截圖）

據社交媒體Threads一條片長29秒的影片可見，地點為九龍公園麥當勞戶外用餐區。甫開首，已見至少6隻野鴿展翅站於枱上，群起攻佔托盤上的扭扭薯條。未幾，其中一隻野鴿便成功挑開包裝盒，將薯條倒出，同伴即蜂擁搶奪。

另一邊廂，有飲品被推倒，瀉滿一地，枱底下至少有3隻野鴿守株待兔，來回踱步吃走跌落的薯條。高峰時期，片中出現超過10隻野鴿。

影片中，一名男童拍掌又揮手，希望舉動可驅逐鴿群，惟群鳥不為所動，男童只能站在一旁，抱頭默睹食物被掠奪，一臉茫然；另一名女童則長在凳上，無奈繼續吃手中僅有的麵包。

有食客亦被眼前景象震驚，「嘩嘩嘩」聲不絕於耳，有人則戲謔：「有feel喎！」亦有操普通話的男子形容鴿群為「九龍惡霸」。

帖主寫道：「擅自投喂（餵）犯法，請問野鴿搶劫點計？」影片引起網民熱議，有人猜測附近一帶有人餵雀，「邊個又做壞規矩餵雀呀？」、「喂（餵）到唔怕人」；亦有人推測鴿群因長期捱餓，誘發搶食行為，「好少見佢地會搶㗎喎」、「太肚餓…頂唔順…公園冇嘢食」。

有當日在場的食客留言表示：「當日我坐隔離枱，有一隻做先頭部隊，先搶一條薯條，個妹妹嚇親起身離座，下一秒就已經係片入面嘅狀況。」

↓ 九龍公園麥當勞屢遭群鴿「搶劫」↓

《香港01》記者翻查社交平台，可見過去約一年來，有不少網民上載九龍公園麥當勞戶外用餐區，遭白鴿「圍攻」搶食的影片。片中可見牠們非常「雜食」，由薯條、熱香餅，到近期推出的扭扭薯條，全不放過。有影片顯示，白鴿吃至有人揮動手袋驅趕時才飛走；部分餐桌即使有人看管食物，仍有白鴿「唔知醜」地站在桌上等待。

有網民形容搶食是「九龍公園鴿子的覺醒」，只要短時間無暇看顧食物，便會被白鴿搶去。更有人稱這些白鴿為「麥當勞刺客」，每次在九龍公園麥當勞用膳「都像在玩飢餓遊戲」，指白鴿會「先派一隻『偵察兵』慢慢靠近，假裝人畜無害踱步，實則暗中觀察」，乘人不注意便叼走薯條，「得手後立刻呼朋引伴，三秒內召喚整個鴿群空降」。

發帖網民表示，建議麥當勞在室外區設置警告牌，標明「小心鴿襲，握緊薯條」，或考慮直接推出「鴿鴿共享套餐」。記者現場可見，附近欄杆有橫額提醒市民切勿餵飼野鴿。

+ 5

漁農自然護理署回覆查詢時表示，署方人員曾於2026年1月7日，到涉事九龍公園內的餐廳巡視及提供相關意見；去年亦與相關部門，在九龍公園分別進行兩次針對非法餵飼活動的聯合行動。就野鴿滋擾情況，署方會按需要向受影響人士或相關物業管理人，提供防治野鴿滋擾的建議。

漁護署提醒，《2024年野生動物保護（修訂）條例》（《修訂條例》）於2024年8月1日生效，將全港禁止餵飼野生動物的規定擴展至包括野鴿，並提高非法餵飼的最高刑罰至罰款10萬元及監禁一年，另增設5,000元的定額罰款，以加強打擊非法餵飼行為，改善由此引致的生態失衡和環境衞生問題。自《修訂條例》生效起至2025年12月31日，署方就非法餵飼野鴿，共發出62張定額罰款通知書。

署方將全港42個地點，列為野鴿聚集監察點作指標性參考，並定期派員實地視察監察點的最新情況。於最近一次（2025年12月）的實地視察中，42個野鴿聚集監察點中，超過一半的野鴿數目為低水平，整體衞生情況亦大致良好。

此外，漁護署自2025年起恆常委託顧問進行全港野鴿數量調查，根據顧問第一階段的調查結果顯示，《修訂條例》生效初期（2024年第四季）和2025年第一季比較，全港野鴿整體數目已下降超過10%。

根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人胡亂或不合理地作出或不作出某種作為，而導致任何動物（包括野鴿）受到任何不必要的痛苦，即屬違法。一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁3年。為避免違反相關法例，任何人士在驅趕野鴿的過程中，應避免採取任何可能導致野鴿受傷、死亡，或承受不必要痛苦的驅趕方式。