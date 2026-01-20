九龍公園麥當勞鴿群│康文署：將進行驅鳥水試用計劃　防野鴿聚集

較早時網上瘋傳一段影片，可見10多隻野鴿群，公然在九龍公園麥當勞戶外用餐區「搶劫」食客，肆無忌憚佔領餐盤、推倒飲料食物，橫掃枱上枱下，有男童親睹食物被掠奪，欲救無從。有目擊者在網上表示，「當日我坐隔離枱，有一隻做先頭部隊，先搶一條薯條，個妹妹嚇親起身離座，下一秒就已經係片入面嘅狀況」。事件引起網民熱議，有人推測附近有人餵雀，亦有人估計鴿群長期捱餓而搶食。



《香港01》就上述事件，向負責管理九龍公園的康樂文化事務署作出查詢。康文署於周二（20日）凌晨回覆事件，指署方一向重視轄下康樂場地的衞生情況，除了加強場地日常巡察外，九龍公園亦有定期進行針對非法餵飼活動的特別巡查。若發現有違規人士非法餵飼野鴿，會立即勸止並發出口頭警告；若相關人士屢勸不止，便會採取適當的執法行動。此外，康文署去年亦與相關部門在九龍公園進行針對非法餵飼活動的聯合行動。

網上流傳一條影片，可見野鴿群在九龍公園麥當勞戶外用餐區「搶劫」食客，佔領餐盤，肆無忌憚地瘋搶食物。（threads@sweethxm0428影片截圖）

至於涉事的麥當勞餐廳，康文署指，有關範圍由餐廳合約承辦商管理，署方已要求承辦商增派人手管理戶外用餐區，更頻密巡邏，清理殘餘食物及驅趕出現的野鴿；承辦商並採納了漁護署的建議，將進行驅鳥水試用計劃，以該液體擦拭地面，防止野鴿聚集於有關區域。康文署亦會與承辦商作出商討，採取其他合適措施驅趕野鴿。康文署及承辦商也在場地當眼位置及餐廳周邊貼出橫幅和告示，加強宣傳教育，提醒市民不要餵飼野鴿，並需保持場地清潔。康文署亦會按需要繼續與相關部門進行聯合行動，打擊非法餵飼活動。

過去3年，康文署共接獲2宗有關野鴿騷擾九龍公園餐廳食客的投訴，康文署並沒有備存有關野鴿數量的資料。

康文署重申，若市民餵飼雀鳥或野生動物而弄污公眾地方，康文署可根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第 570 章）向違例者發出3,000元定額罰款通知書。為進一步遏止非法餵飼活動，《2024年野生動物保護（修訂）條例》（《修訂條例》）已於2024年8月1日生效。《修訂條例》將全港禁止餵飼野生動物的規定擴展至涵蓋野鴿、提高非法餵飼的最高刑罰至罰款10萬元及監禁1年，以及就非法餵飼引入5,000元的定額罰款，藉此加強阻嚇力以遏止非法餵飼活動。

一般而言，違規人士在場地職員勸喻後大多會停止有關非法餵飼野鴿行為 。