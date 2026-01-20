粉嶺圍村屋毒品倉藏$2000萬貨　28歲男收數萬報酬「一條龍」販毒

警方昨日（19日）在粉嶺圍一村屋搗破毒品倉，檢獲107公斤懷疑大麻花及約652粒懷疑依托咪酯（前稱太空油）的煙彈，總市值估計超過2,000萬港元。



警方以涉嫌「販運危險藥物」拘捕一名28歲無業財困男，懷疑他受販毒集團以金錢利誘，收取數萬元報酬「一條龍」租倉、管倉及派貨。案件將於明天（21日）在粉嶺裁判法院提堂。



警方檢獲107公斤懷疑大麻花及約652粒的懷疑依托咪酯煙彈，總市值逾2,000萬港元。（黃偉民攝）

警方昨日（19日）在涉案村屋附近，截查一名可疑男子，在其手持的膠袋內，尋獲1公斤重懷疑大麻花，人員押解該名男子返回由他租用的村屋單位搜查，再檢獲106公斤懷疑大麻花及約652粒懷疑依托咪酯煙彈，毒品總市值超過2,000萬港元。據悉，有關倉庫僅營運不多於一個月，相信供應本地毒品市場。

警方以「販運危險藥物」罪名將男子拘捕。被捕男子姓潘28歲，報稱無業，現正被警方扣查，稍後將會被暫控有關罪名，案件將於明天（21日）在粉嶺裁判法院提堂。

警方毒品調查科行動組偵緝督察吳嘉煒指，警方經初步調查，相信有人因為財困，受販毒集團以金錢作利誘，被招攬成為代罪羔羊。案中被捕人負責租倉、管倉及派貨，以一條龍販毒模式，承擔最大的風險。消息指，被捕人士收取數萬元報酬。

販毒集團為了逃避追查，刻意將毒品安排收藏在較偏遠地區的村屋，以作掩護，企圖掩人耳目，增加警方調查的難度 。據悉，有關村屋樓高3層，位置偏僻，結構複雜，附近有多條逃跑路線。

行動執法成果反映到，無論不法分子再狡猾的偽裝或隱藏，也逃避不過警方法網。警方有能力及決心，將這些毒品一網打盡。警方強調，對任何形式販毒予以零容忍的態度，將繼續以情報主導方式打擊販毒，從源頭搗截毒品。

警方提醒，依托咪酯於上年2月中旬，已被正式列危險藥物，因此販賣依托咪酯又或案中大麻花，均屬販毒等嚴重的罪行。一經定罪，最高可以判處罰款500萬元以及終身監禁警方呼籲市民，切勿因為任何誘惑而以身試法，成為販毒集團傀儡。