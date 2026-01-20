有片｜屯門輕鐵兩女生擋門阻開車　疑助同學趕上　學校：嚴肅處理

網上流傳一段影片，顯示今早（20日）約8時的繁忙時間，屯門輕鐵站有兩名女學生，涉嫌用手阻礙列車車門關閉。片中可見，兩名女中學生在列車車門即將關閉之際，竟然徒手拉住兩邊車門，阻止車門關上，有人更伸腳頂住車門拖延時間，讓兩名同學跑至及時上車。



涉事學生就讀恩平工商會李琳明中學，該校表示已接獲通知，並已找到涉事學生，將會嚴肅處理。《香港01》正就事件向港鐵查詢。



兩人拉門一人伸腳 疑為兩男女同學拖延時間

今早社交平台threads有人上載一段14秒的影片，當時一列輕鐵列車停靠月台，其中一車卡的車門已經關上，但另一個車卡的車門仍打開，兩名身穿校服的女學生站在車門旁，並用手擋住車門，強行阻止車門關上。其中一名女學生更伸出右腳頂住車門，以身體阻擋車門運作。

片中可見，兩人疑為了協助正在趕來的同學上車，其中一名女學生更一度叫同學的名字，著對方「Come in」。一名同穿校服、戴頭巾的女學生及一名男學生，其後匆忙從月台另一端跑至，成功趕及在車門關閉前登車。阻礙車門的兩名女學生見同學上車後，才鬆開雙手讓車門關閉。

事件引起網上熱議，不少網民批評學生行為罔顧安全，不但延誤列車服務，更有機會令自己或他人受傷；亦有人指出輕鐵班次頻密，根本無必要以身犯險阻礙車門。

去年10月26日及10月18日，港鐵先後發生干擾車門事件。其中10月18日下午4時，一輛港島綫列車準備駛離灣仔站月台時，有人蓄意伸手干擾列車車門，列車懷疑在開門狀態，繼續行駛至銅鑼灣站，始安排乘客疏散，情況危險。專家認為事件罕見，更形容是「世界第一次」，他估計有人破壞了車門感應器，以致傳送錯誤訊號導致車門未關妥便開車。

警方翻查閉路電視片段及深入調查後，在紅磡區拘捕一名16歲印度籍少年，涉嫌「刑事毀壞」。

根據《香港鐵路附例》（第556B章）第9（2）條，任何人不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，否則可被判處2,000元罰款；若涉及「刑事毀壞」，可判罰5,000元及監禁6個月。