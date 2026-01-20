東區走廊奪命車禍｜10多名親屬到場路祭　神情哀傷

柴灣東區走廊昨日（19日）下午發生奪命車禍，一輛電單車途至香港專業教育學院（柴灣分校）對開時失事，58歲姓吳鐵騎士拋出車外，頭部重創，送院不治。



死者親屬今日（20日）一行10多人，下午3時許到東區走廊意外現場路祭，親友帶備水果、香燭及相信屬於死者的衣服，站在對開盛泰道近盛泰里，由道士帶領進行儀式。親友手持香燭，神情哀傷；儀式歷時約半小時後結束。



路祭由道士帶領，親友帶備水果、香燭及相信屬於死者的衣服。（陳浩然攝）

事發於昨午約4時21分，一輛電單車沿東區走廊，往柴灣方向行駛；途至近香港專業教育學院（柴灣分校）對開時失事，姓吳（58歲）鐵騎士拋出車外，頭部重創，送往東區醫院搶救後，昨午5時37分被證實不治。

事發一刻的車cam片段可見，現場兩線行駛，右線的電單車駛至右彎時，懷疑被雀鳥撞中，車速突然減慢，越過左線後撞及防撞欄，鐵騎士拋離座駕，跌於欄杆外；電單車則餘勢未止，倚欄滑行數十米始停下，電單車全程沒有翻倒。片中可見，路中遺下一隻懷疑雀屍，幾被左線一輛的士輾過。

據家屬透露，昨日死者放假，據說是外出探望兄長的路上發生意外。死者已婚，育有兩名女兒，分別讀中學和小學。

港島總區交通部特別調查隊已接手跟進調查，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3660-6838或3660-6848與調查人員聯絡。

↓ 1月19日東區走廊意外現場及車cam截圖 ↓



電單車在東區走廊失事，現場一段石屎橋躉出現「血牆」，流落下面盛泰道。