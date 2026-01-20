4月大男嬰疑受虐｜大力搖晃可致顱內出血　是否有後遺症取決3要素

一名年僅4個月大的男嬰懷疑受虐，疑曾被外傭大力搖晃及叉頸，前日（18日）凌晨飲奶時突然昏迷，送院後證實腦出血及有瘀傷，翌日下午需緊急開腦放血。男嬰父親透露，警方拘捕涉案外傭。



兒科醫生唐繼昇指，嬰兒遭大力搖晃，可致「爆血管」顱內出血，嚴重會有生命危險，血塊或會對腦部組織造成創傷，即使開腦放血，亦要持續監察及評估發育情況，短則數個月、長則以年計，是否有後遺症要取決於出血範圍、嚴重程度、時間長短，「爸爸媽媽嘅愛心，傾下偈，精神上支持好緊要」。



4月大男嬰突腦出血昏迷 外傭疑曾搖晃叉頸 父：最擔心能否康復

4個月大男嬰「細波」疑遭外傭大動作搖晃及叉頸虐待，導致腦出血要接收緊急手術，在醫院兒童深切治療部留醫。（「細波」父親盧先生提供）

唐繼昇表示，嬰兒被猛力搖晃「CHOK（擢）」，可導致顱內血管受傷出血，屬嚴重傷害，除可能有血塊壓逼或傷及腦部組織，顱內壓也可能升高；叉頸則可能造成窒息，甚至會即時威脅生命。

醫生評估後決定進行放血手術，其實是盡可能減低嬰兒將來出現併發症或後遺症的機會，以今次案中送院後至做手術時間，唐繼昇認為醫院的效率已非常高，「短時間，已非常快」，但嬰兒送院前是否已經受創一段時間，也是未知之數。

人的腦部組織十分精密，呼吸、視覺、聽覺、手腳等各部分，均分工精細。唐繼昇指，如受傷組織是負責控制手腳運動，有機會影響將來的活動、協調能力；如影響聽覺中樞，將來便有可能聽力受損。但具體情況須視乎出血位置而定，亦要取決於出血範圍、嚴重程度、時間長短。

唐續稱，現今的開腦放血手術，多使用3D定位，相對先進及精確，「個窿好細」，大大減低對嬰兒的創傷。手術後，醫護人員必須悉心照料及持續監察，除了術後數天進展，確認有否再出血，未來時間亦要評估發育情況，短則數個月、長則以年計。作為父母，亦有精神上支持寶寶，「爸爸媽媽嘅愛心，傾下偈，精神上支持好緊要」。