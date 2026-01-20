4月大男嬰突腦出血昏迷　外傭疑曾搖晃叉頸　父：最擔心能否康復

本港懷疑發生虐兒案。一名年僅4個月大的男嬰，日前凌晨由外傭餵奶時突然失去知覺，送院後發現腦出血抽搐，身上有瘀傷，院方報警。男嬰父親向《香港01》透露，警方翻查住所閉路電視後，懷疑兒子曾遭外傭大動作搖晃及叉頸，遂拘捕該名外傭。《香港01》正向警方查詢。



男嬰父親表示，愛兒要入住兒童深切治療部，更因腦出血而要緊急做手術放血，目前仍然留醫，未知有否後遺症。他斥責外傭如此對待手無寸鐵、不懂反抗的幼嬰「係謀殺」，現時最擔心孩子能否康復，同時在網上發帖，盼外界關注及為兒子「集氣」。



4個月大男嬰「細波」，疑遭外傭大動作搖晃及叉頸虐待，導致腦出血要接收緊急手術，在醫院兒童深切治療部留醫。（「細波」父親盧先生提供）

受虐男嬰暱稱「細波」，爸爸盧先生接受《香港01》文字訪問，指1月18日凌晨約1時半，家傭餵「細波」飲下半支奶後「無反應」，他查看家中閉路電視，見到家傭邊為兒子掃風、邊帶他入房。

至凌晨約2時11分，即約40分鐘後，家傭再致電盧先生，稱掃風後「細波」仍然無反應。他一度以為孩子可能被奶嗆喉，教家傭為他拍背，但仍未能令其恢復知覺。凌晨約2時22分，盧先生召救護車將兒子送院。

盧先生表示，兒子於當日凌晨約2時45分，被送抵北區醫院，醫生初步檢查發現他有腦出血，並有抽搐跡象，身上亦有瘀痕，安排將他轉送沙田威爾斯親王醫院。「細波」在當日清晨約5時抵達威院後，醫生更發現他發燒，安排他入住兒童深切治療部。

1月19日中午，盧先生接獲醫院通知，指兒子情況嚴重，要接受緊急手術，清除腦內血水。同日下午，「細波」接受了歷時約一小時的手術。當晚盧先生向醫生了解，得悉兒子術後暫時情況正常，但仍要留意腦部會否再出血。盧先生連日來續到醫院探望愛子，詳細了解手術過程及事後跟進等。他表示，兒子暫時穩定，但要繼續留意其情況。

從盧先生上載到社交平台的照片可見，「細波」口、鼻、雙手，甚至頭皮，都插滿各種各樣的喉管，外人實在難以想像他的小小身軀，正在經歷何種痛苦。

盧先生表示，威爾斯親王醫院的醫生接到「細波」的個案後，已於1月18日下午報案，「因為一開頭以為我哋（家長）虐待BB」。他交出家中的閉路電視片段供警方調查，引述警方表示，懷疑家傭曾經粗暴對待「細波」，遂將她拘捕。

盧先生一家已非首次聘請外傭。涉案外傭於去年8月入職，平時「表現其實不錯」，與盧先生一家關係亦很好。外傭被捕後，他至今未能接觸到對方，否則「我都想問佢」為何要如此虐待僅4個月大的「細波」。

他又說，「細波」被涉案外傭虐待至腦出血，「如果淨係告佢（外傭）虐待兒童，一定過輕。一個手無寸鐵嘅BB係唔識反抗，唔識出聲，俾佢咁樣對待，係謀殺。」

現時「細波」仍然在醫院留醫，盧先生表示，「我哋最擔心嘅係BB能否康復」，愛兒日後會否出現後遺症仍是未知之數，有待醫生進一步觀察及與家長商討孩子的治療安排。他亦在社交平台發帖，希望喚起公眾關注「細波」的案件，及提醒家長留意家傭是如何對待小朋友，同時希望各界為孩子「集氣」，讓他可以早日度過難關。