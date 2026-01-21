海關打擊電話買私煙　放蛇扮客訂貨　趁交收長沙灣屋邨拘派貨女

香港海關在全港各區展開代號「迅雷」行動，打擊電話訂購私煙活動，「放蛇」假裝成顧客向賣家訂貨，今日（21日）趁交收時，在長沙灣一公共屋邨拘捕29歲派貨女司機。



行動中，海關共檢獲約3.8萬支懷疑私煙，估計市值約17萬港元，應課稅值約12.5萬港元。 海關行動仍然持續，不排除拘捕更多人。



海關人員在被捕女子駕駛的私家車內，檢獲約3.6萬支懷疑私煙。（梁偉權攝）

海關稅收罪案調查科私煙訂購專責小組近日派員假扮買家，根據私煙傳單上的電話號碼訂購私煙，並於今日（21日）放蛇，相約一名私煙賣家到長沙灣一公共屋邨交易，當場拘捕一名29歲本地女子，在其身上檢獲2,000支懷疑私煙。

被捕女子報稱任職司機，負責派送私煙。（梁偉權攝）

其後，海關人員在被捕女子駕駛的私家車內，再檢獲約3.6萬支懷疑私煙。被捕女子報稱任職司機，據悉她負責派送私煙。海關正在調查該批私煙的來源，行動仍在繼續中，不排除稍後有更多人被捕。

海關共檢獲約3.8萬支懷疑私煙，估計市值約17萬港元，應課稅值約12.5萬港元。（梁偉權攝）

香港海關稅收罪案調查科調查主任顏令軒表示，海關會從不同層面、全方位打擊私煙活動，堵截不同方式、渠道的私煙活動。

任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被罰款200萬元和監禁7年。市民可以致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk舉報懷疑私煙活動。