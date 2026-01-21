警元朗首搗依托咪酯淨化及提煉工場　22歲男涉收$5000製毒被捕

警方毒品調查科昨日（20日）執行打擊毒品行動，突擊搜查元朗水蕉新村一間石屋，首次搗破一個依托咪酯（前稱太空油）淨化及提煉工場，檢獲10公斤相信含有依托咪酯成分的晶體狀懷疑毒品、215克懷疑依托咪酯粉末、3公升懷疑依托咪酯液體、大量化學物品及一批製毒工具與設備。行動檢獲毒品市值約1,000萬港元。警方指，該批晶體狀懷疑毒品一旦經化學加工、淨化及提煉，可製造成約4萬粒依托咪酯煙彈。



行動中，人員拘捕一名22歲、報稱無業的本地男子，他現正被扣留調查，稍後將被暫控一項製造危險藥物罪，並於明日（22日）早上在屯門裁判法院提堂。據悉，被捕人收受販毒集團約5,000元報酬製毒。



警方在元朗首次搗破一個依托咪酯淨化及提煉工場，並檢獲10公斤相信含有依托咪酯成分的晶體狀懷疑毒品、215 克懷疑依托咪酯粉末、3 公升懷疑依托咪酯液體、大量化學物品及一批製毒工具與設備。（梁偉權攝）

毒品調查科總督察湛倬鳴交代案情指，昨天早上，探員突擊搜查一個位於元朗水蕉新村、面積約700呎的石屋，並制服屋內一名22歲、報稱無業的本地男子。探員發現屋內除有大量不同形態的依托咪酯毒品，還儲存大量化學物品及液體，部分更屬於易燃及具有爆炸風險的化學物質。此外，屋內亦有一批用作淨化及提煉粉末的器具。

湛倬鳴表示，本案是警隊首次搗破涉及依托咪酯淨化及提煉工場的案件。據悉，販毒集團提供化學品及原材料，並透過不同途徑教授下線製毒；涉案工場至少運作約1個月，被捕男子收取約5,000元報酬製毒。

初步調查相信，該批懷疑含有依托咪酯晶狀毒品，原定經過化學加工、淨化及提煉後，可生產約8公斤懷疑依托咪酯粉末，並足以製造約4萬顆依托咪酯煙彈。

警方相信有人接受販毒集團的金錢報酬，協助淨化及提煉依托咪酯，企圖供應本地市場。湛倬鳴表示，慶幸警方及時採取行動，在提煉過程完成前成功攔截，阻止這批毒品流入市面荼毒市民，特別是年青一代。警方不排除毒品是從外地運入，將持續調查其來源。

湛倬鳴續指，販毒集團利用住宅單位掩飾製毒行為，純粹為逃避追查。然而，涉及易燃易爆化學品的加工過程風險極高，稍有差池便會引發火警甚至爆炸，嚴重威脅附近居民的安全。毒販罔顧他人安全、自私自利的惡行絕對不能饒恕，警方對此予以最嚴厲譴責。

他提醒市民，吸食依托咪酯會使人精神恍惚、意識不清，甚至出現類似「喪屍」的狀態，並引發的身體不良反應包括血壓下降、肌肉抽搐、噁心頭痛，甚至昏迷或出現幻覺。他呼籲市民謹記，依托咪酯等同毒品，「一啖都咪制」。

製毒過程一般會釋放刺鼻及酸味等不尋常氣味，警方鼓勵市民若聞到相關氣味，應「見疑即報」。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，製造危險藥物屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處終身監禁，市民切勿以身試法。